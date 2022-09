Ho appena visto il film “la ragazza della palude“.

Voglio dirti subito cosa mi è piaciuto e perché dovresti guardarlo.

Sicuramente dovresti vedere “la ragazza della palude” per la bellezza dell’ambientazione naturale che ci viene proposta sullo schermo e per la storia d’amore centrale. Tra l’altro anche per la performance straordinaria di Edgar-Jones. Non sono d’accordo con le tante recensioni negative che ho letto riguardo al film. Tra l’altro recensioni dei critici e non del pubblico, che ha apprezzato questo film.

Il dramma, che passa dal romanzo allo schermo, è una classica storia d’amore tragica ambientata nel sud degli Stati Uniti, con la giovane Kya come protagonista principale. Si tratta di una figura quasi dickensiana. Le crudeltà che la giovane Kya deve sopportare sono spesso inguardabili: tutta la sua famiglia la abbandona, suo padre la schiaffeggia, gli altri bambini la deridono. Nel secondo atto del film, il pubblico si rallegrerà quando Kya diventa una giovane donna che osserva tutta la fauna e la flora della palude con gioia e ammirazione e mentre l’adorabile e altruista Tate si interessa a istruirla e chiaramente si innamora di lei.

Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith come Kya Clark e Tate Walker in “la ragazza della palude”. Credits: Sony Pictures.

Ma la sfortuna di Kya alla fine continua. La sua storia d’amore con Tate finisce e nasce quella con Chase, un predatore di donne dallo sguardo ingannevole. Un ragazzo che è più interessato alla conquista che al vero amore. L’adattamento della sceneggiatrice Lucy Alibar racconta il caso di omicidio contro Kya attraverso diversi flashback che affrontano alcune tematiche come amore, tragedia e drammi familiari. Ma, a differenza del libro, la versione cinematografica di “la ragazza della palude” non esplora completamente ciascuno di questi aspetti della storia. Il procedimento giudiziario in particolare non tratta i dettagli che rendono le eventuali rivelazioni processuali decisive. Ciò che la regista Olivia Newman esplora è il modo in cui l’oscurità si nasconde appena sotto il paesaggio lussureggiante. Per ogni piuma o conchiglia che Kya raccoglie, c’è un brutto segreto, una diceria scellerata, un momento di abuso a cui assistere. Non sorprende che Kya preferisca la palude alla città, la gentilezza di Jumpin e Mabel al sorrisino beffardo degli amici di Chase. Kya, come gli animali che ha osservato per tutta la vita, sa quando racchiudersi in se stessa come meccanismo di sopravvivenza. E mentre il film può essere eccessivamente sentimentale, ci sono alcune sequenze adorabili, soprattutto quelle tra Edgar-Jones e Smith. Racchiude anche messaggi molto belli sull’importanza della natura, dell’amore e del trattamento dei diseredati con rispetto e dignità.

E tu hai visto “la ragazza della palude”? Dimmi cosa ne pensi attraverso i commenti. Io ti lascio al mio commento finale della recensione.