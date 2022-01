Dario e Matteo vengono presentati a Chiara e Giulia durante una cena di amici in comune con la doppia possibilità che si verifichi l’amore.

Praticamente è questa l’introduzione di 4 Metà, film disponibile da qualche giorno su Netflix.

Nella recensione del film ti parlerò un po’ della trama, ti dirò cosa non mi è piaciuto, cosa mi è piaciuto e perché il finale è stato – per me – deludente. Si, nella parte conclusiva della recensione ho inserito qualche spoiler. Purtroppo necessario per spiegare una scelta fatta da regista e produzione.

Netflix, in questa commedia romantica, vuole farti indovinare chi ama chi mentre guardi le diverse storie d’amore che si svolgono durante tutta la durata del film. Il problema è che il regista Alessio Maria Federici non si impegna più di tanto nell’ordinare gli atti e fa più confusione di quella che vorrebbe creare nella mente dello spettatore.

la locandina di 4 Metà.

Il film inizia presentandoci una solida coppia di novelli sposi Luca (Flavio Furno) e Sara (Marta Gastini) che cenano con altri due loro amici e discutono sull’esistenza o meno delle anime gemelle. Entrambi gli uomini hanno opinioni diverse ed è allora che Sara e Luca decidono di raccontare a questi due amici una storia che potrebbe fargli cambiare idea sul concetto di anima gemella. È qui che la coppia parla di quando avevano invitato 4 amici single a pranzo per sistemarli. Una trassa come si dice in Sardegna. Ciò che inizia è un racconto di diverse possibilità.

In 4 Metà seguiamo il viaggio di Dario (Giuseppe Maggio) e Matteo (Matteo Martari) con Chiara (Ilenia Pastorelli) e Giulia (Matilde Gioli). Il film fa in modo di raccontare le relazioni come se si svolgessero in due universi paralleli. Cosa succederebbe se Dario si fidanzasse con Giulia? Cosa succederebbe se Dario si fidanzasse con Chiaria? Cosa succederebbe se Matteo si fidanzasse con Chiaria? Cosa succederebbe se Matteo si fidanzasse con Giulia? Se la premessa all’inizio appare interessante, dopo un po’ la situazione diventa confusa. In molti passaggi farai fatica a riconoscere la storia che il regista vuole comunicare. Starà rappresentando la storia di Matteo con Giulia? Starà rappresentando la storia di Matteo con Chiara? Entri praticamente in crisi. Ma anche in preda alla confusione, probabilmente percepirai il messaggio del film: che è una prospettiva realistica di ciò che la vita ci offre e di come può alterare le decisioni. Ogni membro del cast ha fatto un bel lavoro e ha una buona alchimia con i diversi partner. Sono un fan di Matilde Gioli e Ilenia Pastorelli, mi sono sempre piaciute nelle loro interpretazioni. Poi la Gioli è a mio avviso una donna splendida. Guarderai 4 Metà fino alla fine per scoprire chi sta con chi, dato che Sara e Luca lo tengono segreto fino all’ultimo momento.

Sai qual è il problema? Proprio quando siamo pronti a scoprire la risposta, il film finisce e non rivela mai chi ha sposato chi, il che è un po’ deludente. Si tratta chiaramente di una scelta dei produttori di dare il messaggio che non esiste una persona perfetta pensata per te e che solo le scelte e le circostanze determineranno se il tuo partner è la persona che fa al caso tuo. 4 Metà non è male, ma non è nemmeno una delle migliori commedie romantiche che ho visto ultimamente. Fa molta confusione e non so se a tutti piacerà l’idea di abbattere il concetto di anima gemella, anche se documentata con un tocco di realtà.

Fammi sapere attraverso i commenti cosa ne pensi tu del film.