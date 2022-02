Netflix ha rilasciato il film sequel della famosa serie LGBTQ+ olandese chiamata Anne+. Diretto da Valerie Bisscheroux, il film è stato scritto da Maud Weimeijer. La serie con lo stesso nome su cui è basato il film è stata presentata in anteprima nel 2018 ed ha riscosso un gran successo, tant’è che è stata rilasciata una seconda stagione. Il film vede Hanna van Vliet nel ruolo della protagonista insieme a Jouman Fattal, Thorn de Vries, Jade Olieberg, Eline van Gils, Jesse Mensah, Huib Cluistra, Alya Cekin, Amy van der Weerden e Anne- Chris Schulting negli altri ruoli principali.

Per i fan delle serie, questo film non offre nulla di nuovo. Diciamo che è un’esplorazione del personaggio di Anne. La nostra protagonista vorrebbe dare un significato alla sua vita, alle sue relazioni.

Il film inizia con un breve monologo di Anne su come la vita sia fatta solo di ricordi e riceviamo un breve riassunto del passaggio della sua vita dalla serie al film. Anne sta scrivendo un libro che dovrebbe essere pubblicato prossimamente ma non ci sarà la sua ragazza Sara a sostenerla nella scrittura, visto che ha deciso di trasferirsi a Montreal per motivi di lavoro. Anne promette a Sara che la raggiungerà subito dopo la pubblicazione del suo libro. Bloccata ad Amsterdam da sola, Anne decide di trascorrere più tempo con i suoi amici.

Tuttavia, quando la decisione di avere una relazione poliamorosa porta una nuova persona nella vita di Sara, Anne inizia a provare un senso di incertezza e frustrazione. Per aggiungere sale alla ferita, il suo libro viene definito dai suoi editori poco interessante e sconclusionato, il che spinge Anne a rimandare il suo trasferimento a Montreal. Ad aggiungere un filino di incertezza nella vita di Anne ci pensa Lou (interpretato da Thorn de Vries), un drag king sessualmente non binario. Con l’aiuto di Lou, Anne è testimone di un nuovo mondo di prospettive e scelte.

Anne+ – il film non è altro che una guida di accompagnamento a cui si fa riferimento dopo aver letto un lungo romanzo. È un epilogo della serie Anne+. La serie, così come il film, è un inno al mondo queer e rimane fedele alla sua essenza di condivisione ed educazione delle masse. Ma il film è migliore della serie? La risposta breve è no.