3 Voto

Abbiamo già visto e rivisto la storia di Fedeltà molte volte. Una coppia si incontra, si innamora perdutamente, si stabilisce, litiga per incomprensioni e tradimenti, si lascia e poi continua la propria vita. C'è qualcosa di diverso in questa narrativa? Non molto in realtà. Se vuoi appassionarti con una storia di tradimento intervista qualche coppia di Milano.