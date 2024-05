Devo stare attento durante la recensione del film Sei nell’Anima perché Gianna Nannini è la cantante preferita di mia mamma.

Quindi da bambino sentivo spesso le belle canzoni della rocker più famosa in Italia.

Ma qui non devo recensire Gianna Nannini, altrimenti il voto sarebbe un bel 10, ma il film Sei nell’Anima, che racconta la sua vita.

“Sei nell’anima” ha fatto il suo debutto il 2 maggio su Netflix. Attualmente è il film più visto in Italia sulla piattaforma. Non aspettarti solo scene di concerti o robe del genere, ma preparati a una profonda immersione dentro la vita di Gianna Nannini, sin quando da piccola brontolava perché lei voleva cantare e non giocare a tennis.

“Sei nell’Anima” è stato diretto da Cinzia TH Torrini. Il film, della durata di 1 ora e 52 minuti, mira a catturare la passione e il fuoco dell’artista.

“Sei nell’anima” esplora la vita di Gianna Nannini, descritta come una cantante piena di passione e determinazione. Capace di sfidare le aspettative alzate contro di lei. Il film è tratto dall’autobiografia di Nannini e fa un ottimo lavoro nel ricreare visivamente gli anni ’70 in Italia, offrendo una fedele rappresentazione di quel periodo storico e culturale. C’è anche la moto che usava la Nannini. Però, nonostante questi sforzi, la storia narrata nel film non è sempre solida e a volte perde di coerenza, facendo vacillare l’attenzione di chi la segue sullo schermo.

Al centro della trama di “Sei nell’anima” c’è la lotta interna di Gianna Nannini, che aspira a diventare una musicista nonostante suo babbo – come si dice in Toscana – desideri che segua una carriera nel tennis. La tensione tra i due si intensifica costantemente, culminando in una scena piuttosto teatrale: Gianna minaccia di esporre l’infedeltà di suo padre per costringerlo a supportare le sue aspirazioni musicali. Questa escalation sembra un po’ esagerata e non completamente in linea con il resto del film, risultando in un elemento che indebolisce la trama piuttosto che arricchirla.

Il film trascura alcuni aspetti significativi e potenzialmente ispiratori della vita di Gianna Nannini. Nonostante sia noto che abbia conseguito una laurea in filosofia e abbia partecipato attivamente a proteste antinucleari, questi elementi non vengono esplorati nel film. La loro inclusione avrebbe potuto fornire una comprensione più profonda delle motivazioni di Gianna e delle sue scelte di vita, aggiungendo strati di complessità al suo personaggio che avrebbero arricchito notevolmente la narrazione.

Invece di approfondire queste tematiche, il film cade in cliché stanchi di un giovane artista che si abbandona a droghe e sesso sulla strada del successo. Questo approccio prevedibile oscura ciò che avrebbe potuto essere una narrazione più ricca e sfaccettata della ribellione artistica e della consapevolezza sociale.

Anche se il film ricrea con successo l’ambiente dell’epoca, non riesce a catturare pienamente lo spirito di Nannini. L’enfasi sui dettagli d’epoca sembra una chance sprecata per presentare una storia più avvincente e originale.

Nonostante “Sei nell’anima” non colga pienamente il suo obiettivo, Letizia Toni splende nei panni di Gianna Nannini. La sua somiglianza con la cantante è notevole, e il suo talento trascende la mera imitazione fisica.

Letizia Toni interpreta il personaggio di Gianna Nannini con grande energia e passione. Riesce a far sentire lo spirito ribelle di Gianna e il suo amore profondo per la musica. Anche se la sceneggiatura del film non è delle migliori e la regia sembra un po’ statica, la performance di Toni dà vita a tutto il film. Lei porta una freschezza e un entusiasmo che si sentono in ogni scena.

L’impegno di Toni si vede chiaramente. Fa di Gianna una persona che ispira e affascina chi guarda. La sua recitazione è così coinvolgente che mantiene l’interesse del pubblico, anche nei momenti in cui il film perde un po’ di ritmo.

Devo dire che volevo dare 5 a Sei nell’Anima ma la performance della Toni ha portato il voto a 6.

E tu hai visto Sei nell'Anima?

Il significato del testo della canzone Sei nell’Anima di Gianna Nannini

La canzone “Sei nell’anima” di Gianna Nannini è una dichiarazione d’amore profonda e intensa. Pubblicata nel 2006, diventa rapidamente uno dei brani più amati e rappresentativi dell’artista Toscana.

Il testo racconta di un amore così forte da superare i confini fisici, entrando in una dimensione quasi spirituale. Parla di un legame che, nonostante le sfide e i momenti difficili, rimane indissolubile e eterno.

Anche se la canzone può essere interpretata in molti modi, molti pensano che sia dedicata a una persona scomparsa. Una teoria popolare suggerisce che sia un omaggio al padre di Gianna, specie considerando una scena toccante nel film biografico dove, sul letto di morte, il padre si scusa con Gianna per non averla supportata quando scelse la copertina di un suo album. Questo momento di riconciliazione potrebbe essere il cuore emotivo dietro il testo della canzone.

Gianna stessa non ha mai confermato il significato esatto della canzone, lasciando che ognuno trovi il proprio significato personale nel testo. Però, la malinconia e l’intensità emotiva del brano lo rendono universale, capace di toccare chiunque abbia sperimentato un amore profondo, perdita o riconciliazione.

“Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre” canta Gianna nel ritornello, un messaggio potente che esprime l’idea di un amore che rimane dentro di noi, per sempre, nonostante tutto.

