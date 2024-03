7 Voto

“The Last Rifleman - Ritorno in Normandia” è una commedia drammatica che cattura il cuore degli spettatori raccontando la storia di un veterano della Seconda Guerra Mondiale in cerca di redenzione e ricordo. La performance di Brosnan è emotivamente coinvolgente, sebbene la sua credibilità come nonagenario possa essere messa in discussione. Il film brilla per il suo approccio umano alla guerra e alla memoria, ma soffre in parte di prevedibilità.