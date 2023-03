Sono un fan delle serie TV del genere spionaggio e The Night Agent è una tra le miglior che puoi vedere su Netflix. Si tratta di un bel colpo per la piattaforma.

Prime Video ha sempre avuto un buon palinsesto per quanto riguarda il genere spionaggio, ma con la serie “The Night Agent“, Netflix ha alzato il livello. Basata sul romanzo di Matthew Quirk, “The Night Agent” è un thriller incentrato su un agente dell’FBI non proprio al vertice, Peter (Gabriel Basso), che lavora nel seminterrato della Casa Bianca. Il suo compito? Gestire il telefono della stanza in cui viene seguito il protocollo che si chiama “The Night Agent”, in cui un telefono non squilla quasi mai ma, se lo fa, alla cornetta risponde un Agente Notturno pronto a dare aiuto al malcapitato di turno. Poi, una notte, quel telefono squilla. Una telefonata spinge Peter in una cospirazione pericolosa e frenetica che lo porta fino all’Ufficio Ovale, in cui viene affidato il compito di proteggere e credere alla donna all’altro capo della linea, Rose (Luciane Buchanan).

Con la Casa Bianca compromessa, Rose e Peter si trovano al centro di una storia sempre più intricata in cui altre persone vengono coinvolte. La loro alchimia cresce insieme: all’inizio imbarazzati, i due imparano a fidarsi l’uno dell’altro, rafforzando il loro legame. Detto questo, la trama non riguarda solo loro.

Gabriel Basso e Luciane Buchanan in The Night Agent. Credits: Netflix

Nei primi sei episodi di “The Night Agent”, si possono vedere due storie parallele. Apparentemente distinte, si percepisce la tensione man mano che ciascuna di esse cresce, fino a scontrarsi. La connessione tra le due trame non è casuale, ma rivela scelte accurate fatte nella costruzione della narrazione, che si sviluppano esplicitamente e in modo graduale in ogni episodio. Man mano che i pezzi del mistero si incastrano, si può apprezzare il lavoro degli sceneggiatori nel coinvolgere lo spettatore in ogni storyline proposta. Gran parte di questo coinvolgimento deriva dai colpi di scena davvero ben realizzati.

“The Night Agent” cambia rotta ogni volta che pensi seguirà una direzione prevedibile, e questa costante variazione narrativa è il suo punto di forza. Significa anche non affezionarsi troppo ai personaggi, perché probabilmente non arriveranno fino all’ultimo episodio. Tuttavia, ciò facilita l’immedesimazione e l’eccitazione degli spettatori di fronte a ciò che accade sullo schermo. Grazie a continui e intelligenti cambi di direzione, “The Night Agent” mantiene lo spettatore in bilico, rendendo avvincente la storia di spionaggio, tradimento e posta in gioco.

Gli unici personaggi di cui fidarsi sono i protagonisti, ma anche le loro scelte mettono in dubbio il loro giudizio, seppur non per colpa loro. Pur essendo la capacità di sorprendere l’elemento più forte della serie, ciò non significa che non ci siano momenti di debolezza quando alcuni personaggi vengono eliminati. Sebbene ogni morte abbia un significato, la loro assenza crea qualche vuoto, soprattutto nella forza di alcune parti della storia. Senza entrare nei dettagli su un personaggio specifico, il che rende questo paragrafo piuttosto vago, a volte i nostri protagonisti, Basso e Buchanan nei ruoli di Peter e Rose, non hanno la stessa presenza coinvolgente di altre coppie che vediamo sullo schermo.

Detto questo, il ritmo di “The Night Agent” ti tiene sempre col fiato sospeso. Mi mancavano davvero i thriller di spionaggio e tutto l’intrigo e i segreti di stato che li accompagnano. Pur avendo visto alcuni tentativi da parte di Netflix, “The Night Agent” è la serie che si avvicina di più alla complessità tipica di Tom Clancy che ha reso belle alcune recenti serie su Prime Video.

Il successo della narrazione tortuosa deriva dall’equilibrio tra un terreno instabile che mantiene l’interesse e indizi disseminati per coinvolgere il pubblico. Un nome menzionato di sfuggita, una reazione a qualcosa che avrebbe dovuto rimanere segreto… il tempismo delle rivelazioni è calibrato perfettamente per permettere al pubblico di comprendere l’azione nello stesso momento che lo fanno i personaggi.

Infine, le scene d’azione della serie sono ben fatte e realistiche. Non si tratta di “Mission Impossible”, ma il livello è buono per non trasformare un agente dell’FBI di basso livello in un supereroe. Peter sa semplicemente come svolgere il suo lavoro e sopravvivere quando si trova in una situazione difficile, e questa capacità di resistere rende i combattimenti ancora più avvincenti. Questo realismo porta “The Night Agent” a dedicare più tempo alla trama e al mistero.

“The Night Agent” è disponibile in esclusiva su Netflix.

“The Night Agent” offre un thriller di spionaggio con misteri che si sviluppano in modi inaspettati. Tenendoti con il fiato sospeso e giocando con le tue aspettative, la serie è ciò che aspettavo da tempo dal genere su Netflix.