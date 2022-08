Colin Farrell e Viggo Mortensen sono i protagonisti di questo film di Ron Howard che drammatizza la vasta operazione per recuperare una squadra di bambini di calcio thailandese e un allenatore dai profondi sotterranei di una caverna allagata.

Si tratta tra l’altro di una storia recente.

La data del fatto è il 23 giugno 2018, quando 12 ragazzi e un allenatore di una squadra di calcio del nord della Thailandia sono entrati nella rete di grotte di Tham Luang per divertirsi dopo un allenamento, come avevano fatto in altre occasioni. Mentre si trovavano all’interno, forti piogge impreviste invadevano le grotte, bloccandole a più di due miglia dall’ingresso. Ci sono voluti 10 giorni agonizzanti prima che due subacquei potessero attraversare il terreno ostile per raggiungerli e determinare il loro stato di salute. Ma sembrava che non ci fosse modo di farli uscire.

Quasi tutti si ricordano di questa storia, motivo per cui Ron Howard ha realizzato un film su di essa per Amazon Prime Video, intitolato “Tredici Vite”. Gli stessi eventi hanno ispirato il documentario dell’anno scorso “The Rescue – Il salvataggio dei ragazzi” e la serie docudrama Netflix del mese prossimo “Thai Cave Rescue.” L’operazione di salvataggio era molto complessa e la situazione era davvero critica. Un subacqueo altamente qualificato della marina thailandese, Saman Kunan, è morto durante la missione e un altro è morto in seguito a causa di un’infezione subita durante i soccorsi. Per dei principianti totali come dei bambini tentare l’uscita sarebbe stato un suicidio. Tuttavia, mentre i livelli di ossigeno nella grotta diminuivano e si avvicinava la stagione dei monsoni, i soccorritori escogitavano un piano innovativo per portarli fuori.

La sceneggiatura di William Nicholson, tratta da una sua storia e di Don Macpherson, evita di raccontarci vita, morte e miracoli delle persone rimaste bloccate sottoterra, non cita quasi mai i loro nomi. Dopo che i 13 sono rimasti intrappolati nei minuti di apertura, il signor Howard dedica la maggior parte del film ai meccanismi tecnici su come salvarli piuttosto che al dramma umano. Sicuramente è la scelta più giusta.

Sotto la supervisione dello stoico governatore (Sahajak Boonthanakit) della provincia, i Navy SEALS thailandesi cercano di trovare i giovani, ma sono subacquei oceanici e non riescono ad avvicinarsi ai bambini. Le immersioni in grotta sono una rara sottospecialità e servono delle figure specifiche. Dall’altra parte del mondo, due inglesi, uno dei quali un vigile del fuoco in pensione, l’altro un consulente informatico, si rendono conto che la loro esperienza come speleologi potrebbe salvare queste giovani vite.

Questi sono Viggo Mortensen nei panni di Richard Stanton e Colin Farrell nei panni di John Volanthen.

Per la maggior parte del primo atto, Howard non usa musica nella colonna sonora, mantiene i dialoghi liberi e funzionali e fa molto affidamento sui diagrammi della rete di grotte per situare lo spettatore. A metà del film, la mia attenzione ha iniziato a calare e ho condiviso la sensazione di blocco e frustrazione dei soccorritori. Con una durata di quasi 2 ore e mezza, “Tredici Vite” sarebbe stato molto più efficace se fosse stato più breve di 15 o 20 minuti.

Nell’ultima ora o giù di lì, però, il signor Howard ha usato qualche trucco degno di Hollywood. Quando i due sommozzatori inglesi hanno portato una terza persona a sorpresa, un medico australiano di nome Richard “Harry” Harris (Joel Edgerton) che propone una sorprendente strategia di salvataggio, il signor Howard utilizza musica emozionante, colpi di scena pieni di suspense e offre sequenze emotivamente strazianti che creano una grande atmosfera sullo schermo.

E tu hai visto Tredici Vite? Questo film ti ha emozionato? Scrivi un commento per dare la tua opinione. Io ti lascio al giudizio finale della recensione.