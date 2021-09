Dal 13 agosto 2021 sono disponibili i nuovi otto episodi della seconda stagione di Valeria su Netflix, la serie spagnola che trae ispirazione dalla saga letteraria di romanzi rosa di cui è autrice Elísabet Benavent. Dopo l’enorme successo riscosso dalla prima stagione, le quattro ragazze spagnole tornano alla carica con nuovi dolori e nuove gioie da affrontare e condividere.

Il trailer della seconda stagione di Valeria

La trama

La protagonista della serie è Valeria, poco meno di trent’anni, scrittrice, con un matrimonio alle spalle e un nuovo amante alla porta, interpretata da Diana Gómez. Non è mai sola nelle sue scelte, ma affiancata e sostenuta dalle sue migliori amiche: la ribelle e libera Lola, Silma López, la colorata pubblicitaria Carmen, Paula Malia, e l’avvocato per scelta di altri Nerea, Teresa Riott.

Riprendiamo da dove eravamo rimasti: Valeria deve scegliere se pubblicare il suo primo romanzo, dai risvolti piccanti, con il suo nome e a sue spese, o in forma anonima, come invece vorrebbe la sua editrice. La sua vita amorosa presenta altrettanti dilemmi: il distacco da Adrian, il quasi ex marito, da cui trova estremamente difficile separarsi per non affrontare il nostalgico senso di fallimento che segue a una scelta così importante, quella di sposarsi giovanissima e credere follemente in un amore che si dissolve nel nulla. Ad aggiungersi a questa tempesta senza respiro, l’affascinante Victor, l’uomo praticamente perfetto, ma nel momento sbagliato.

E le amiche di Valeria? Altrettante esistenze complesse. Lola, la spudorata del gruppo, libera sessualmente, al di fuori delle convenzioni, si ritrova succube di una relazione amorosa con un uomo sposato, Sergio, il cui problema sembrava essere il fatto che fosse impegnato, per poi svelare che le differenze caratteriali e dello stile di vita rendevano questa relazione semplicemente impossibile. Carmen, fidanzata con Borja, suo compagno anche nel lavoro, cerca di mantenere in equilibrio vita lavorativa e sentimentale, in modo precario, con le interferenze della mamma di lui, un bambino cresciuto che ha paura del mondo adulto. A rompere le catene famigliari Nerea, che ha finalmente di essere quello che ci si aspettava da lei per diventare sé stessa.

Perché guardare la seconda stagione

Valeria e le sue amiche

Ancora una volta Valeria si dimostra una serie acuta, divertente e veloce da guardare. Le ambientazioni sono bellissime e ben curate, sullo sfondo di una città come Madrid che è impossibile non amare. Altrettanto meditate le scelte delle colonne sonore, sempre indovinatissime, così come gli abbigliamenti delle protagoniste sempre alla moda.

Ogni personaggio è perfettamente calato nella sua parte, riuscendo a restituire con realismo i problemi e le difficoltà che vive.

Esiste una stessa domanda che accumuna le quattro amiche, come sottolinea una canzone della puntata iniziale, ovvero: quanto è dura accettare la realtà?



“Quando i tuoi occhi

Hanno incrociato i miei

È stato un colpo di fulmine

Opera del destino

Una mattina presto

Mi sono svegliata con un sospiro

Avevo sognato il tuo corpo

Fondersi con il mio

E tu

Puoi fingerlo di non vederlo

Puoi anche negarlo

Puoi andare avanti con la tua vita

Io andrò avanti con la mia

Puoi dire di avere paura

Anch’io ho paura

Puoi pensare che sia stata una casualità

Ma ti dirò la verità

Ti dirò la verità”

Ognuno, nella serie, risponde in modo diverso, percorrendo strade di verità più o meno tortuose, ma stimolate in questo obiettivo dall’amicizia sincera e disinteressata il cui fine è migliorare le persone a cui teniamo come dimostrazione del nostro affetto. Il valore dell’amicizia viene sottolineato in modo costante durante tutta la serie e, nel complesso, Valeria riesce nell’intento grazie anche a risvolti e finali inaspettati.

Tu hai già visto la seconda stagione?

