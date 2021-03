La Regina del Sud è una serie televisiva thriller uscita nel 2016 che racconta la storia di Teresa Mendoza (l’attrice Alice Braga) che, dopo la morte del fidanzato narcotrafficante, scappa dal Messico e trova rifugio in Texas. Dopo quattro stagioni, è in arrivo la quinta con le puntate che andranno in onda, negli Stati Uniti, a partire dal 7 aprile. Purtroppo, però, veniamo a sapere che la quinta stagione coinciderà con il capitolo finale de La Regina del Sud poiché la serie tv è stata cancellata da Usa Network.

A darne la notizia sono stati direttamente Ben Lobato, Dailyn Rodriguez e David Friendly, i produttori esecutivi della serie. Un po’ di tristezza, ma anche la consapevolezza di aver portato sul piccolo schermo un lavoro degno di nota:

“Non potremmo essere più orgogliosi dell’intero cast e della troupe che si sono uniti a noi in questo magnifico viaggio. La Regina del Sud ha iniziato le riprese a Città del Messico, ci ha portato in posti lontani come Malta e la Colombia e finalmente è atterrato a New Orleans. Non vediamo l’ora di condividere l’esplosiva stagione finale con i nostri fan devoti. E, naturalmente, non potevamo aver fatto questo spettacolo senza il talento instancabile di Alice Braga che ha dato vita alla nostra Regina”.

I protagonisti de La Regina del Sud

Nel web, soprattutto nel mondo dei social network, è tanta la delusione dei fan de La Regina del Sud poiché, a loro parere, era una delle poche serie tv in grado di catturare l’attenzione fin dall’inizio senza mai stancare. Al tempo stesso, però, sono curiosi di vedere cosa ci riserverà la quinta stagione.

E voi avete seguito la serie tv La Regina del Sud? Vi aspettavate che la quinta stagione sarebbe coincisa con il capitolo finale? Vi aspettiamo nei commenti!