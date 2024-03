La Rua è un gruppo musicale folk pop che è nato nel 2009 ad Ascoli Piceno. Nel 2012 arriva tra i primi 30 artisti più votati nel contest Sanremo Social, dopo aver partecipato alle selezioni. Diventano sempre più noti tanto che nel 2013 aprono l’unica data italiana del tour degli Imagine Dragons a Milano.

Nel 2015 partecipano a Tu si que vales ed entrano a far parte dello show Amici di Maria De Filippi. Voce di brani come Sull’orlo di una crisi d’amore, Sotto un treno, Tutta la vita questa vita, Non sono positivo alla normalità fino a Alla mia età si vola e Finché il cuore batte per citarne alcuni. Ed oggi La Rua sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 1 marzo, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Governo del cuore che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforma musicali di streaming.

Il gruppo La Rua

Il significato di Governo del cuore

Governo del cuore, il nuovo singolo de La Rua, è stato presentato in anteprima a Una voce per San Marino, la kermesse canora che permette al vincitore di partecipare all’Eurovision Song Contest. Il brano è stato scritto da Daniele Incicco e da Dario Faini, prodotto da Dardust. A proposito della nuova canzone, il gruppo musicale rivela che:

“Governo del Cuore è la mente che cede il suo potere al cuore, lasciando che la follia dell’innamoramento prenda il sopravvento. Governo del Cuore racconta l’opposizione tra la lucidità della ragione e la ribellione dell’affetto, un viaggio attraverso l’irrazionalità ed il caos emotivo che ci travolge quando perdiamo il controllo della nostra guida interiore. E’ un nuovo step artistico musicale che vede i LaRua sperimentare un nuovo mondo sonoro fedeli alla verità ed all’autenticità del messaggio proposto basato su un’esperienza reale. E’ nato in uno di quei momenti in cui conoscere una persona ti fa perdere il controllo sulla tua vita. Il cervello cede il posto al cuore”.

Anche se La Rua non hanno vinto Una voce per San Marino sono arrivati terzi e si sono aggiudicati il premio Febal per il brano più radiofonico in gara.

E tu sei un fan de La Rua? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Governo del Cuore? Ti aspettiamo nei commenti!