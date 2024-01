Ho recentemente visto “La seconda via“, un film che si propone di raccontare uno degli eventi più tragici della storia italiana: la ritirata degli Alpini in Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film, opera prima di Alessandro Garilli, era uscito nelle sale italiane in concomitanza con l’ottantesimo anniversario di questa storica battaglia, segnando anche la Prima Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio Alpino.

La storia segue la disperata ritirata della compagnia 604, ridotta a sei alpini e un mulo, in un paesaggio invernale russo ostile. Questa ambientazione crea una cornice visivamente buona per il film, con immagini del deserto bianco che avrebbero potuto essere sfruttate meglio per trasmettere la sofferenza e la disperazione dei soldati.

La seconda via si perde in una narrazione confusionaria, senza un focus chiaro. La trama si dipana tra sogni, incubi e ricordi, portando gli spettatori in una dimensione quasi onirica che, purtroppo, non rende giustizia alla gravità e alla brutalità degli eventi storici. Si ha la sensazione che il regista abbia tentato di esplorare troppi temi contemporaneamente, perdendo così la capacità di trasmettere un messaggio forte e chiaro.

Dal punto di vista fotografico, il film presenta immagini troppo moderne per un contesto storico così lontano. Questo crea un distacco tra lo spettatore e l’ambientazione del film, rendendo difficile l’immersione nella storia. I dettagli, come divise troppo intatte e scenari che sembrano quasi patinati, danno l’impressione di una ricostruzione più adatta a un reportage televisivo che a un film storico.

Nonostante questi aspetti critici, “La seconda via” riesce a ricordarci una pagina oscura della storia italiana, ovvero la tragica sconfitta subita dagli Alpini a causa dell’erronea decisione di Mussolini di allearsi con Hitler. Questo elemento, sebbene non sufficientemente approfondito nel film, resta un aspetto fondamentale che merita di essere ricordato.

E tu hai visto La seconda via? Cosa ne pensi? Dì la tua nei commenti. Secondo me la Rai dovrebbe sfruttare meglio i soldi dati per il canone televisivo, proponendoci film all’altezza del passato cinematografico italiano.