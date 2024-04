In “Asunta”, attualmente disponibile su Netflix, la regia di Carlos Sedes e Jacobo Martinez ci conduce attraverso la tragica storia di Asunta Basterra, una ragazza che non ha ancora compiuto 13 anni. Candela Peña e Tristán Ulloa sono al centro di una narrazione che disvela meticolosamente i fatti dietro questo caso sconvolgente.

La serie non si limita a raccontare un crimine, ma è un’esplorazione commovente di un mistero che ha scosso l’intera Spagna, lasciando gli spettatori senza risposte facili.

Si parte con Rosario Porto (Candela Peña), avvocato, e Alfonso Basterra (Tristan Ulloa), giornalista, desiderosi di un figlio. La loro ricerca li porta all’adozione di Asunta Yong Fang, una ragazza cinese dotata e vivace, successivamente conosciuta come Asunta Yong Fang Basterra Porto.

La serie mostra come la facciata di una famiglia felice inizi a sgretolarsi. I conflitti tra Porto e Basterra emergono fino alla loro separazione, alimentata dall’infedeltà scoperta da Basterra. Un oscuro sviluppo si rivela quando i genitori iniziano a drogare Asunta, conducendola verso uno stato di confusione e sonnolenza.

La serie raggiunge il suo culmine tragico quando Asunta, a soli tredici anni, viene trovata morta, abbandonata in un bosco.

Durante le indagini, emerge una verità agghiacciante. I pubblici ministeri delineano un omicidio pianificato con precisione, con Porto accusata di aver soffocato Asunta e di aver poi abbandonato il suo corpo. Le prove suggeriscono un coinvolgimento di entrambi i genitori, rivelando inquietanti dettagli su Internet e precedenti sentimenti di rancore di Porto verso Asunta.

“Il caso Asunta” non si tira indietro nel rappresentare le complessità del processo. Porto sostiene di aver subito un’invasione domestica e entrambi i genitori negano fermamente qualsiasi coinvolgimento nella morte della figlia. Alla fine, vengono condannati a 18 anni di prigione, lasciando gli spettatori a riflettere sulle oscure motivazioni dietro a un crimine tanto inaudito.

Candela Peña incarna Rosario Porto con una fredda ambiguità. Tristán Ulloa offre una performance inquietante nel ruolo di Alfonso Basterra, con una chimica sullo schermo che esplora in profondità le dinamiche della loro relazione in decadenza.

“Asunta” su Netflix è un viaggio emotivo attraverso un tragico evento reale. Le interpretazioni di Peña e Ulloa, unitamente alla regia attenta e al racconto dettagliato, rendono questa serie un’esperienza buona nel panorama del true crime su Netflix.

Il cast di Asunta

Candela Peña interpreta Rosario Porto, la madre adottiva di Asunta.

Tristán Ulloa è Alfonso Basterra, il padre adottivo di Asunta.

Javier Gutiérrez nel ruolo di Juez Malvar, presumibilmente coinvolto nelle indagini giudiziarie del caso.

María León interpreta l'Agente Cruces, un agente di polizia coinvolto nelle indagini.

Carlos Blanco assume il ruolo dell'Agente Ríos, anch'esso parte delle indagini.

Fran Lareu interpreta Antonio, dettagli del suo ruolo non forniti.

Vianessa Castaños nel ruolo di Romina.

Celso Bugallo interpreta Eloy, dettagli del suo ruolo non specificati.

Xaime Vilasoa è un Avvocato difensore.

La storia vera del caso Asunta

Asunta Yong Fang Basterra Porto, conosciuta originariamente come Fang Yong, nacque il 30 settembre 2000 e trovò tragica fine il 21 settembre 2013, poco prima di compiere tredici anni. La sua morte avvenne a Teo, A Coruña, nella regione della Galizia in Spagna, dove il suo corpo fu scoperto il giorno seguente. L’autopsia rivelò che Asunta era morta per asfissia e che nel giorno della sua morte le erano state somministrate almeno ventisette pillole di Lorazepam, una quantità considerevole, oltre nove volte una dose elevata per un adulto.

La vicenda divenne nota come il caso Asunta Basterra. I genitori adottivi di Asunta, Alfonso Basterra Camporro e Rosario Porto Ortega, furono giudicati colpevoli del suo omicidio il 30 ottobre 2015. I documenti del tribunale rivelarono che la coppia aveva drogato periodicamente la ragazza con Lorazepam per tre mesi e, infine, l’aveva soffocata prima di disfarsi del suo corpo. I genitori, che proclamarono la loro innocenza, furono condannati a diciotto anni di carcere. Rosario Porto morì suicida in carcere nel novembre 2020.

Il caso generò un’ampia attenzione mediatica in Spagna e a livello internazionale, e suscitò una dichiarazione di preoccupazione da parte del Ministero degli Affari Esteri cinese. La storia di Asunta ha ispirato numerosi documentari e una serie drammatica, “The Asunta Case”, presentata in anteprima su Netflix nell’aprile 2024.

Asunta nacque a Yongzhou, Hunan, in Cina. A nove mesi, fu adottata da Alfonso Basterra Camporro e Maria del Rosario Porto Ortega, una coppia benestante di Santiago de Compostela, Galizia. Asunta fu una delle prime bambine cinesi ad essere adottate nella sua città e una delle prime in Galizia. Era considerata una bambina prodigio, talentuosa in balletto, violino e pianoforte, e aveva saltato un anno di scuola. Era anche molto legata ai suoi nonni materni, morti l’anno prima della sua scomparsa.

La madre adottiva di Asunta, Rosario Porto, proveniva da una distinta famiglia galiziana. Il padre di Porto, l’avvocato Francisco Porto Mella, era stato console onorario di Francia, mentre sua madre, María del Socorro Ortega, era una rispettata docente universitaria di storia dell’arte. Porto studiò giurisprudenza all’Università di Santiago de Compostela e successivamente lavorò nello studio legale di suo padre. Inoltre, sosteneva di aver frequentato la London High School of Law in Inghilterra, un’affermazione che fu smentita dal Guardian, secondo il quale l’istituto non esisteva.

Porto incontrò il giornalista Alfonso Basterra, originario di Bilbao, nel 1990. Si sposarono nel 1996 e vivevano in un grande appartamento che era stato un regalo dei genitori di Porto. A causa del lupus di Porto, che poteva complicare una gravidanza, la coppia decise di adottare un bambino. Nel 2001, viaggiarono in Cina e adottarono Asunta dal Guiyang Welfare Institute.

L’8 gennaio 2013, dopo che Basterra scopri l’infedeltà della moglie, la coppia litigò e si separò successivamente. Sebbene il divorzio fosse stato amichevole, seguirono momenti di tensione, con Rosario che si sentiva perseguitata dalle continue accuse e rimproveri di Alfonso. Tuttavia, trovarono un equilibrio: Alfonso si occupava della figlia e di Rosario, che soffriva di episodi depressivi, e in cambio Rosario lo aiutava finanziariamente. Asunta passava il suo tempo tra le due case dei genitori, che erano vicine.

Nel giugno dello stesso anno, Rosario fu ricoverata per un peggioramento del suo lupus, con sintomi come vertigini e instabilità nella deambulazione. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale, Alfonso stipulò un accordo con lei: si sarebbe preso cura di lei e della figlia a condizione che Rosario terminasse la sua relazione con l’amante. Lei accettò.

Il 4 e il 5 luglio si verificò un incidente inquietante e misterioso. Tra le 02:30 e le 04:30, un uomo tentò di strangolare Asunta nella sua stanza. Rosario, che era a casa al momento dell’incidente, dichiarò che le chiavi erano state lasciate nella porta e che, svegliatasi per i rumori, trovò un uomo di corporatura robusta e bassa statura, con guanti di lattice, che stringeva il collo di Asunta. Dopo un breve scontro, l’uomo la spintonò e fuggì. Nonostante la gravità dell’incidente, Rosario decise di non chiamare la polizia, né di cercare aiuto immediato.

In seguito, Rosario non sporse denuncia, anche se Asunta confidò a una sua amica tramite WhatsApp di aver subito un tentativo di omicidio quella notte. Durante un’uscita con un’altra amica, Asunta ripeté la storia mostrando segni di angoscia, tanto che la madre dell’amica contattò Rosario, esortandola a denunciare l’incidente. Rosario si presentò alla stazione di polizia ma alla fine decise di non procedere con la denuncia, sebbene avesse detto alla madre dell’amica di averlo fatto.

Nel luglio dello stesso anno, Asunta frequentò lezioni di musica. Il 9 luglio, il padre portò Asunta a lezione mostrando segni di sonnolenza o vertigini. Il padre attribuì i sintomi a un’allergia e affermò che Asunta aveva assunto un antistaminico che aveva causato quella reazione. Il 22 luglio, un episodio simile si verificò nuovamente: Asunta non riusciva a suonare bene, sembrava mezza addormentata e aveva difficoltà a camminare. La preside la interrogò e Asunta rivelò che le era stata data della “polvere bianca” dal sapore terribile che la faceva addormentare per ore. Quando fu interrogata su chi le desse queste polveri, Asunta rispose: “Mia mamma”; e che un’amica di sua madre aveva consegnato le polveri a sua madre alla porta di casa.

Ad agosto, mentre Rosario soffriva di depressione e ansia, Alfonso si occupava di lei. Durante questo periodo, Asunta trascorse un mese lontana dai genitori, prima presso la sua madrina, poi in campagna con una badante. Durante l’assenza di Asunta, i genitori mantenevano il contatto quotidiano con lei tramite telefono, ma non la visitarono. Secondo le testimonianze, Asunta sembrava essere allegra e spensierata durante questo periodo.

Il 21 settembre 2013, la scomparsa di Asunta fu denunciata dai suoi genitori alle 22:17. Quel pomeriggio, avevano pranzato insieme nella casa del padre. Porto inizialmente dichiarò agli investigatori di aver lasciato Asunta a casa a fare i compiti intorno alle 19:00 e di essersi recata da sola alla casa di campagna della famiglia a Teo. Tornata al suo appartamento alle 9:30, scoprì che Asunta era scomparsa. Non trovando Asunta, Porto chiamò il padre di Asunta e molti dei suoi amici, ma nessuno l’aveva vista.

Gli investigatori scoprirono poi che le dichiarazioni di Porto non corrispondevano alla verità. Recuperarono riprese video di Porto e Asunta in una stazione di servizio sulla strada verso Teo alle 18:20, contraddicendo la cronologia e la storia di Porto secondo cui aveva lasciato Asunta a casa quel pomeriggio. Porto modificò quindi la sua versione dei fatti, affermando che Asunta era venuta brevemente con lei alla casa di campagna, ma che l’aveva riportata subito a Santiago perché la bambina voleva fare i compiti. Porto affermò che dopo aver riportato Asunta a casa, era andata in un negozio di articoli sportivi per comprare un oggetto per la lezione di danza classica di Asunta, ma non era entrata dopo aver realizzato di aver lasciato la borsa a Teo. Porto affermò di essere poi tornata alla casa di campagna di Teo per recuperare la borsa, poi si era recata a un distributore di benzina ma non aveva fatto il pieno perché si era accorta di non avere la tessera sconto.

La polizia esaminò le riprese video di trentatré telecamere di sicurezza intorno a Santiago e non trovò alcun video dell’auto di Porto su nessuna delle strade su cui affermava di aver guidato quel pomeriggio. Gli investigatori arrivarono a credere che Porto e Asunta fossero arrivate nella loro casa di Teo poco dopo le 18:00 e che Porto fosse uscito di casa intorno alle 21:00.

Il corpo di Asunta fu scoperto nelle prime ore del mattino del 22 settembre 2013, intorno all’una di notte, sul ciglio di una piccola strada di montagna nella parrocchia di San Simón de Ons di Cacheiras, nel comune di Teo (a soli 5 km dalla casa di Rosario Porto a Montouto, sempre a Teo), da parte di due giovani che avevano allertato i servizi di emergenza, i quali avevano individuato il corpo della ragazza scomparsa. Non molto tempo dopo, Porto e gli investigatori si recarono insieme alla casa di campagna, dove a Porto fu detto di non toccare nulla poiché la casa poteva essere la scena del crimine. Porto disse alla polizia che aveva bisogno di usare il bagno; un agente la seguì al piano di sopra e la trovò mentre tentava di recuperare il contenuto di un cestino della carta straccia in camera da letto. Il cestino conteneva un pezzo dello stesso tipo di spago arancione con cui erano stati legati gli arti di Asunta quando il suo corpo fu trovato. Gli scienziati forensi alla fine non furono in grado di determinare se il pezzo scartato provenisse o meno dallo stesso rotolo utilizzato nell’omicidio.

Il 24 settembre Rosario Porto fu arrestata e indagata per un presunto reato di omicidio. Il giorno dopo, anche il padre di Asunta, Alfonso Basterra, fu arrestato e indagato.

Nel giugno 2014, il giudice istruttore Vázquez Taín concluse le indagini preliminari del caso, dando il via al processo di apertura del processo. Nel mese di ottobre, la Sesta Sezione con sede a Santiago completò le procedure giudiziarie finali. La selezione della giuria popolare iniziò nel maggio 2015, con l’inizio del processo previsto tra il 23 giugno e il 17 luglio dello stesso anno, ma ci furono alcuni ritardi e fu finalmente all’inizio di ottobre 2015 quando il processo si svolse presso il Tribunale provinciale di A Coruña, con 84 testimoni e 60 periti.

Il 30 ottobre 2015, la giuria nominata dal Tribunale di Santiago de Compostela ritenne all’unanimità sia Alfonso Basterra che Rosario Porto colpevoli dell’omicidio di Asunta Basterra. Nel maggio 2016, l’Alta Corte di Giustizia della Galizia corresse la sentenza e ritenne che non fosse dimostrato che Alfonso Basterra fosse salito in macchina e avesse accompagnato la madre, è stata quindi la madre a causare l’asfissia, pur sostenendo la condanna per lui per aver pianificato e collaborato all’omicidio. Nell’ottobre dello stesso anno, la seconda sezione della Corte Suprema confermò la sentenza dell’Alta Corte di Giustizia della Galizia.

L’indagine sulla morte di Asunta fu chiamata Operación Nenúfar (“Operazione Ninfea”) dagli investigatori, che notarono che al chiaro di luna, il corpo della ragazza con la sua camicia bianca sembrava fluttuare sopra il terreno come un fiore.

Ricostruzione Grazie a testimonianze, telecamere di sorveglianza e registrazioni di telefoni e dispositivi digitali è stato possibile ricostruire l’attività dei genitori nelle ore precedenti la scomparsa e la morte della figlia:

13:55. Asunta lascia la sua casa.

14:00. Passa davanti alla telecamera della filiale di una banca mentre si reca all’appartamento di suo padre, con il quale pranzerà;

16:59. Il primo cellulare del padre registra una chiamata dal suo appartamento;

17:21. Asunta passa davanti alla stessa telecamera, torna all’appartamento di sua madre;

17:28. Anche Rosario Porto torna al suo appartamento;

17:38. Il cellulare di Asunta, situato nell’appartamento di sua madre a Santiago, registra una connessione;

18:12. Rosario Porto appare nuovamente in un’altra telecamera mentre entra nel garage del suo appartamento;

18:23. La ragazza viene vista da un conoscente in compagnia del padre, Alfonso Basterra, nei pressi dell’abitazione del Porto.

18:22. L’auto guidata da Porto fa una rotonda in direzione Teo. A bordo si vedono le figure di lei e di sua figlia;

18:35. L’allarme a casa di Teo è spento;

19:00-20:00. Ora stimata della morte di Asunta secondo la scientifica; la stima è approssimativa, in quanto non è stata rilevata la temperatura corporea.

19:29. La madre effettua una connessione dati a Internet

20:47. Il cellulare del padre registra una prima connessione; 20:53. L’allarme di casa di Teo suona di nuovo. In quel momento (circa) un vicino saluta Porto, in macchina, ma non vede la ragazza;

21:00. Il padre appare nelle telecamere passando più e più volte, fino a nove volte, davanti all’obiettivo della filiale della banca;

21:05. Il cellulare di Asunta registra una connessione, seguita da una ventina di altre verso vari telefoni, effettuata dal padre;

22:31 I genitori hanno denunciato la scomparsa di Asunta alla stazione centrale di polizia di Santiago de Compostela;

00:39. (circa) Un vicino passa davanti al luogo dove verrà poi ritrovato il corpo, senza vedere nulla di insolito;

01:30. (circa) Una giovane coppia in viaggio verso la parrocchia di Oza trova il corpo della ragazza;

01:39. La Guardia Civile riceve una soffiata secondo cui due persone affermano di aver trovato un corpo;

07:00. Il corpo viene prelevato dalla scena.

Durante l’esame del corpo, gli esperti forensi non hanno misurato la temperatura rettale per paura di distruggere o contaminare le prove, poiché si sospettava una violenza sessuale. Né misuravano la temperatura in altro modo, ad esempio nell’orecchio o nella cavità nasale, né misuravano la temperatura ambientale, per cui non si poteva stabilire con precisione l’ora della morte. Il corpo rimase disteso sul pendio per quasi quattro ore, e dodici ore in una stanza fredda, prima che l’umor vitreo fosse rimosso dall’occhio, un’altra procedura per stimare l’ora della morte, che impediva un calcolo rigoroso. I due periti forensi, professori di medicina legale, interpellati dalla difesa di Rosario Porto, hanno affermato che “l’intervallo stabilito nel verbale dell’autopsia non è chiaramente giustificato”.