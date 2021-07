Dopo due mesi di riprese in Sardegna, finalmente Halle Bailey ci mostra una prima foto nei panni de La Sirenetta.

L’attrice, fortemente criticata da alcuni per il suo ruolo di Ariel nel live action del film Disney, ci tiene a mostrarsi sul suo profilo Instagram ufficiale, tra le onde del mare sardo che per due lunghi mesi sono state il suo meraviglioso set.

Così Halle Bailey ci ha fatto dare uno sguardo al suo meraviglioso personaggio, e nella didascalia che accompagna la foto ha scritto:

Ed ecco che… sono terminate le riprese. Dopo aver fatto le audizioni per questo film quando avevo 18 anni e stavo per compierne 19, all’arrivare a terminare le riprese nel bel mezzo di una pandemia in cui ho festeggiato i 21 anni, ce l’abbiamo finalmente fatta.

Mi sento così fortunata per aver potuto fare questa esperienza in tutta la sua gloria. Sono stata per la prima volta lontana da tutto e tutti quelli che conosco, ho messo in dubbio me stessa e ho sentito anche solitudine, ma allo stesso tempo ho provato un incredibile senso di libertà e perseveranza, mano a mano che ci avvicinavamo alla fine.

[…]

Non vedo l’ora che il tempo acceleri in modo che tutti voi possiate guardare questo film perché è stato realizzato con tanto amore (con sangue sudore e lacrime). Grazie Sardegna per questo finale meraviglioso.

Halle Bailey