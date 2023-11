Netflix vuole iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, soprattutto dopo l’inizio di quest’anno che lo ha portato a perdere migliaia di utenti e soprattutto vuole confermarsi il numero uno tra le piattaforme di streaming.

Per questo motivo, Netflix è alla costante ricerca di titoli che possano attirare la curiosità e l’interesse del suo pubblico, ma al tempo stesso possano attirare nuovi potenziali abbonati alla piattaforma. Tra i titoli in arrivo con il nuovo anno troviamo anche La Società della Neve. Si tratta di un survival drama, uno dei generi in grado di catturare maggiormente l’attenzione, e che si basa su una storia vera ed incredibile. Il film, infatti, si ispira a Had to Survive: How a Plane Crash in the Andes Inspired My Calling to Save Lives, libro scritto da Roberto Canessa (uno dei sopravvissuti) insieme al giornalista Pablo Vierci. La Società della Neve era stato presentato in anteprima, come film di chiusura, durante lo scorso Festival del Cinema di Venezia ed ora è atteso su Netflix per il prossimo 4 gennaio.

I protagonisti del film La Società della Neve

Manca ancora poco più di un mese alla sua uscita e per rendere meno pesante l’attesa, Netflix ha deciso di rendere pubblico il trailer ufficiale del film. Siamo nel 1972 ed una squadra di rugby è diretta in Cile quando l’aereo su cui viaggiava precipita su un ghiacciaio in mezzo alle Ande. Solo 29 passeggeri su 45 sopravvivono e si ritrovano a vivere in uno degli ambienti più ostili al mondo dovendo, così, ricorrere a misure estreme per poter rimanere in vita. Il film ha tutte le carte in regola per essere un successo tanto che la Spagna lo ha già scelto come titolo da presentare agli Oscar per la categoria miglior film internazionale. Alla regia spazio a Juan Antonio Bayona (già alle spalle del successo di The Impossible e di Jurassic World, Il regno distrutto). Nel cast, invece, troviamo attori dal calibro di Enzo Vogrincic, Matías Recalt , Agustín Pardella, Diego Vegezzi, Esteban Kukuriczka, Rafael Federman, Andy Pruss e Tomas Wolf.

E tu guarderai La Società della Neve su Netflix? Eri a conoscenza di questo fatto avvenuto nel 1972? Ti aspettiamo nei commenti!