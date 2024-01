Dal mio punto di vista, “La Società della neve“, è il film più bello, tra quelli usciti a fine 2023 e inizio 2024, che puoi vedere su Netflix.

Prima di recensirlo ho guardato anche un documentario perché trattasi di un avvenimento accaduto realmente. Nel 1972, il volo 571 della Forza Aerea Uruguaiana, noleggiato per trasportare una squadra di rugby in Cile, si schianta catastroficamente su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Solo 29 dei 45 passeggeri sopravvivono allo schianto e, trovandosi in uno degli ambienti più duri del mondo, sono costretti a ricorrere a misure estreme per sopravvivere.

“La società della neve” è un film tecnicamente ben realizzato che si radica nell’umanità dei suoi personaggi. Il film riesce a trasmettere in modo molto toccante e realistico la storia di un terribile incidente aereo. Questo incidente ha avuto come conseguenza tragica il lasciare un gruppo di persone sopravvissute isolate e sole nelle impervie montagne delle Ande. Il modo in cui è stato realizzato il film, con grande attenzione ai dettagli tecnici e una presentazione che cattura l’attenzione dello spettatore, contribuisce a rendere l’esperienza di visione molto emotiva e coinvolgente. Tuttavia, si nota una certa tendenza della narrazione a sovrastare le immagini, quasi come se le parole impedissero alle scene di esprimersi da sole.

Immagina, anche se può sembrare strano, che “La Società della Neve” è proprio il tipo di film che potresti guardare da solo su un aereo tra qualche mese. Ti troveresti probabilmente a pensare che è un film piuttosto notevole, per poi rammaricarti del fatto che non abbia ricevuto una distribuzione cinematografica più ampia. Invece di essere proiettato in molte sale, l’ultima pellicola del regista e sceneggiatore J.A. Bayona, è stata mostrata solo in un numero limitato di cinema, per poi essere rilasciata su Netflix a partire dal 4 gennaio, cioè oggi. Questo è un po’ deludente, perché non è la prima volta che un servizio di streaming decide di non dare a un film una distribuzione cinematografica adeguata. Ogni film merita di essere visto con i migliori effetti visivi e sonori possibili, e c’è anche un valore nell’esperienza comunitaria di andare al cinema, un’esperienza che avrebbe potuto arricchire molto la visione di un film come “La Società della Neve”. Se fosse stato mostrato nei cinema, avrebbe potuto avere un impatto molto più forte sul pubblico. Il film ha alcuni difetti, come parti di narrazione che a volte non funzionano bene, ma nonostante ciò, la sua realizzazione è tale da lasciare un’impressione duratura su chi lo guarda.

Il film va subito al cuore dell’evento, senza perdere tempo.

All’inizio del film ci vengono presentati alcuni personaggi. La maggior parte di loro sono membri di una giovane squadra di rugby in viaggio per una gita (realmente per giocare dei match di rugby). All’inizio sono tutti entusiasti per il viaggio, ma poi accade la tragedia. La scena dell’incidente aereo è rappresentata come un vero incubo. È resa in modo molto efficace e spaventoso, con il suono dell’incidente che ha tanto impatto quanto le immagini violente che vediamo sullo schermo. Questo è solo l’inizio della storia, perché i sopravvissuti dovranno poi affrontare minacce come la fame, il freddo estremo e, spesso, la disperazione paralizzante.

Durante il film, vediamo questi sopravvissuti lottare per rimanere in vita, cercando disperatamente un modo per tornare a casa. Il regista Bayona riesce a trovare un equilibrio tra il mostrare rispetto per le vittime e il non evitare la dura realtà che hanno dovuto affrontare. Anche se ci sono stati altri film e opere su questa storia, “La Società della Neve” è il film definitivo su questo evento, tratto in gran parte dal libro omonimo di Pablo Vierci, uno dei sopravvissuti.

Ogni attore nel film ha dato il meglio nel poco tempo che ha avuto a disposizione. Tra questi, c’è Esteban Bigliardi, noto per il film “The Delinquents” di Rodrigo Moreno, che offre un’intensa interpretazione con un monologo significativo a metà del film. Questi attori portano una gravità sobria e realistica che rende il film più umano e tangibile. Un altro punto di forza del film è come Bayona e la sua troupe hanno prestato attenzione ai dettagli tecnici. Il film ti immerge completamente in ogni aspetto della storia. Che si tratti del crescente timore dei personaggi, che si rendono conto di poter dover ricorrere al cannibalismo, o di un altro momento di crisi in cui rischiano di essere sepolti vivi nella neve, ogni sviluppo è presentato con dettagli intensi e commoventi.

Il film ti trasporta emotivamente nel mondo interiore dei personaggi. Ti fa vivere il loro stato d’animo mentre si aggrappano alla speranza, per esempio quando sperano in un aiuto esterno ascoltando una radio, per poi scoprire che le ricerche sono state sospese e che sono effettivamente soli. C’è un elemento nel film che lo rende particolarmente efficace: quando lascia che le immagini e la scenografia parlino da sole, senza l’aggiunta di narrazioni esterne.

A volte, nel film, un personaggio principale racconta la storia, aggiungendo elementi alla stessa. Tuttavia, alcune volte, questa scelta può risultare inutile, poiché dice cose che gli spettatori possono già capire guardando le scene. Ogni volta che la narrazione sembra aggiungere profondità alla storia, c’è il rischio che possa anche distogliere l’attenzione dalle immagini potenti. Il modo in cui la narrazione viene utilizzata alla fine del film funziona bene, ma ci sono momenti durante il film in cui non è altrettanto efficace.

In definitiva, il regista Bayona ci porta direttamente al cuore di una storia coinvolgente, dimostrando un’eccellente abilità tecnica. A differenza del suo film precedente, “Jurassic World: Il regno distrutto“, che era piuttosto confuso, in “La Società della Neve”, Bayona applica le sue capacità di regia a una trama più solida e coerente. Potrebbe essere facile fare un paragone con “The Impossible”, un altro film in cui Bayona ha affrontato una catastrofe, ma “La Società della Neve” riesce ad esplorare in modo più ampio la vita di tutti i suoi personaggi, evitando di concentrarsi troppo su una parte ristretta della storia. Speriamo che questo film non venga dimenticato e che, proprio come i suoi personaggi, riesca a emergere e farsi conoscere al grande pubblico.

La vera storia dell’incidente aereo del 1972 sulle Ande

Il film non è riuscito a raccontare la storia completa. Quindi ho deciso di riportarla nella recensione.

Durante gli anni ’70, l’aeronautica militare dell’Uruguay (Fuerza Aérea Uruguaya) attraversava un periodo di ristrettezze economiche. Per aumentare le proprie entrate, iniziò a noleggiare alcuni dei suoi aerei e personale per voli charter interni e internazionali in Sud America.

Il volo 571, partito la mattina del 12 ottobre 1972 dall’aeroporto Carrasco di Montevideo, Uruguay, diretto all’aeroporto Benìtez di Santiago, Cile, rientrava in questa iniziativa. Era stato prenotato dalla squadra di rugby Old Christians Club (associata al Collegio Stella Maris di Montevideo) per un incontro sportivo in Cile. A bordo c’erano i giocatori, staff tecnico, familiari, amici e una passeggera esterna al gruppo, Graciela Mariani, diretta a Santiago per il matrimonio della figlia.

Il velivolo utilizzato era un Fokker/Fairchild FH-227D. Ai comandi vi erano il comandante, colonnello Julio César Ferradas, e il copilota, tenente colonnello Dante Héctor Lagurara, entrambi piloti militari esperti. Il viaggio doveva servire a Lagurara per accumulare ore di volo necessarie per diventare comandante sui Fokker. Completavano l’equipaggio il tenente Ramón Martínez, il meccanico di bordo sergente Carlos Roque e lo steward sergente Ovidio Ramírez.

L’aereo trasportava 45 persone, due in meno del previsto, poiché due giocatori raggiunsero il Cile con voli commerciali.

Secondo il piano di volo, il viaggio prevedeva una tratta diretta senza scali intermedi. Tuttavia, a causa di nebbia e turbolenze sulle Ande e l’avvicinarsi della notte, i piloti decisero di atterrare all’aeroporto El Plumerillo di Mendoza, Argentina. Questo fatto non viene proposto nel film. Qui, passeggeri e equipaggio trascorsero la notte in un albergo locale.

Il giorno seguente, le condizioni meteorologiche non migliorarono. In aggiunta, le normative aeronautiche argentine imponevano agli aerei militari stranieri di lasciare il paese entro 24 ore. I piloti si trovarono di fronte al dilemma di continuare il viaggio o ritornare a Montevideo. La seconda opzione avrebbe comportato rimborsi e perdite economiche sia per l’aeronautica che per i rugbisti, che avevano prenotato servizi in Cile.

Dopo aver consultato l’equipaggio di un aereo proveniente dal Cile, Ferradas e Lagurara decisero di ripartire verso Santiago.

Il percorso prevedeva due rotte possibili attraverso le Ande: una più veloce ma rischiosa attraverso il passo Juncal, e un’altra più lunga verso il passo Planchón, servito dal sistema di navigazione VOR. Lagurara scelse la seconda opzione.

Il volo proseguì normalmente fino a Malargue, dove l’aereo virò verso ovest lungo la rotta Green 17 per attraversare il passo Planchón.

A un’altitudine di 18.000 piedi (5.486 metri), l’aereo volava sopra un tappeto di nubi che copriva le montagne. L’equipaggio doveva affidarsi a calcoli di tempo e velocità e ai sistemi di navigazione per determinare la posizione.

Tuttavia, Lagurara commise errori cruciali nella comunicazione con la torre di controllo di Santiago, sopravvalutando la posizione dell’aereo rispetto al passo e a Curicó. Inoltre, il vento occidentale rallentava l’aereo, rendendo inaccurati i calcoli.

Non è chiaro se un malfunzionamento degli strumenti di navigazione VOR abbia contribuito all’errore. Anche se si fosse verificato, un controllo accurato dei tempi di volo avrebbe potuto evitare l’errore.

Credendo di essere in rotta per Santiago, i piloti iniziarono la discesa, ma in realtà si trovavano tra il Cerro Sosneado e il vulcano Tinguiririca, ancora in Argentina. Incontrarono turbolenze che causarono una perdita di quota.

D’improvviso, l’aereo emerse dalle nubi, trovandosi pericolosamente vicino ai crinali delle Ande. Nonostante i tentativi di Lagurara di guadagnare altitudine, l’aereo colpì una montagna, causando gravi danni e la perdita di parti del velivolo.

La fusoliera precipitò su una spianata nevosa, mentre la coda cadde più in basso lungo lo stesso pendio.

I sopravvissuti si trovarono a un’altitudine di 3.657 metri, ma l’altimetro indicava 2.133 metri. Credendo di essere oltre la Cordigliera, in Cile, pianificarono di cercare aiuto verso ovest.

Delle 45 persone a bordo, 12 morirono nell’impatto. Alcuni sopravvissuti avevano ferite gravi e non disponevano di abbigliamento adatto. I primi soccorsi vennero prestati da Roberto Canessa e Gustavo Zerbino, studenti di medicina. Nando Parrado, inizialmente creduto morto, si riprese e partecipò alla spedizione in cerca di aiuto. Per sopravvivere al freddo, i sopravvissuti costruirono una barriera di valigie intorno alla fusoliera squarciata.