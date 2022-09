Con la scomparsa della Regina Elisabetta II del Regno Unito, avvenuta lo scorso 8 settembre 2022, e la successiva ascesa al trono del figlio Carlo, su Internet ma anche in numerosi telegiornali e riviste si è tornati a parlare di Diana Spencer, un nome che però, alle orecchie dei più giovani, può non dire assolutamente nulla, perché del resto si sa come va il mondo: i tempi passano, cambiano, e di molte cose – e persone – non si tramanda il ricordo.

In breve, dunque, chi era Diana?

La prima moglie di Carlo, principessa del Galles e madre di William ed Henry.

Una donna emancipata, gentile ed aggraziata, vero emblema d’eleganza e raffinatezza, impegnata attivamente nel sociale e da tutti ammirata. Ma il suo viso di porcellana nascondeva dietro il trucco leggero un dolore sordo, di fondo e costantemente presente, dovuto in particolare ai problemi coniugali che fin dal giorno del matrimonio a suo dire l’hanno perseguitata.

“Eravamo in tre, in questo matrimonio”

Così ha affermato la stessa Diana durante un’intervista rilasciata per la BBC, riferendosi all’attuale moglie di Carlo, Camilla Shand, che già allora sembrava essere la prediletta del principe.



Una vita triste e solitaria, quella della Principessa del Galles, terminata in tragedia, la notte del 31 agosto del 1997, quando Diana morì insieme al suo nuovo compagno Dodi Al-Fayed a bordo dell’auto sulla quale i due erano saliti per recarsi in un appartamento privato.

Ma non dilunghiamoci oltre: abbiamo già affrontato meglio l’argomento in questo articolo.

Oggi siamo qui semplicemente per ricordare Diana Spencer, e magari per farla conoscere ai tanti giovani che solo recentemente hanno sentito della sua esistenza. E come possiamo farlo noi di WonderChannel? Semplice: con il cinema (e la televisione).

Ecco dunque di seguito una lista di 5 opere, tra film, documentari e serie tv, dedicate a quest’indimenticabile principessa d’altri tempi.

La vera storia di Lady D.

Tipologia: miniserie televisiva (2 puntate)

Anno: 1993

Una scena tratta dalla miniserie

Diretta da Kevin Connor, questa miniserie adatta sullo schermo il romanzo biografico “Diana – la sua vera storia“, scritto dall’autore britannico Andrew Morton in collaborazione con la stessa Diana Spencer.

Nella miniserie la principessa è intrerpretata da Serena Scott Thomas, ex modella e attrice, e ne viene narrata la storia di vita dalla burrascosa infanzia fino alla separazione dal marito Carlo, evento che avvenne nella realtà quando la serie non era ancora stata terminata.

Diana – La storia segreta di Lady D.

Tipologia: film

Anno: 2013

Anche questo film si basa su una biografia: il libro “Diana – Her last love” scritto da Kate Snell e pubblicato nel 2001.

In esso la trama ruota attorno alle attività di impegno sociale portate avanti dalla Principessa in seguito alla conclusione del suo matrimonio, e all’incontro con il suo nuovo ed ultimo amore (per riprendere il titolo del libro da cui il film è tratto) Dodi Al-Fayed.

In “Diana – la storia segreta di Lady D.“, a vestire i panni della giovane donna è l’attrice Naomi Watts.

Diana: in her own words

Tipologia: documentario

Anno: 2017

Questo documentario della National Geographic si basa sulle interviste rilasciate da Diana in occasione della scrittura del sopracitato libro “Diana – la sua vera storia” di Andrew Morton. Un racconto dunque estremamente intimo e sentito, in cui la Principessa del Galles racconta dettagli e segreti della sua vita privata.

Spencer

Tipologia: film

Anno: 2021

Con l’attrice Kristen Stewart nei panni di Diana Spencer (candidata per tale ruolo al Premio Oscar e al Golden Globe), questo film drammatico è una ricostruzione immaginaria degli eventi che hanno portato la Principessa a divorziare dal marito Carlo, e a lasciarsi alle spalle tutta la gravosità dei doveri reali.

The Princess

Tipologia: documentario

Anno: 2022

Chiudiamo la lista delle migliori opere dedicate alla figura di Diana Spencer con un altro documentario di recente pubblicazione, il quale, con uno stile narrativo molto accativante, fonde numerosi filmati – sia inediti sia non – realizzati da paparazzi, intervistatori o semplici passanti, riguardanti gli attimi di vita di Diana.