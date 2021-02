Annalisa Scarrone sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2021 ed è pronta a calcare il palco dell’Ariston per la quinta volta. La sua ultima volta risale al 2018 quando è arrivata sul podio con la canzone Il Mondo prima di te, conquistando il terzo posto. Ora torna con il brano Dieci scritto insieme a Paolo Antonacci, Jacopo Matteo, Davide Simonetta e Luca D’Amico. Lei stessa rivela che:

“Dieci è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza ed alla grinta di chi non si arrende. E’ anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con il pubblico da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”.

Ma le novità non finiscono qui. La cantante è pronta a tornare con un nuovo album di inediti dal titolo Nuda10 ed in uscita il 12 marzo. Questa novità segna una svolta sensuale per Annalisa che, già dalla copertina, si presenta senza veli, indossando solo un paio di sandali. Nella versione originale di Nuda, la ragazza appariva vestita ed affermava che si parlava della nudità della sua anima, mentre ora c’è questo cambiamento ed è lei stessa ad annunciarlo:

“Il tuo album si chiama Nuda, ma in copertina sei vestita”. Ah no.

La copertina dell’album Nuda10 di Annalisa

Queste le sue parole sui social network, sotto la foto della copertina di Nuda10. L’album è in preorder già da oggi e sono sei i brani, tra inediti e rivisitazioni, che si vanno ad aggiungere alla versione originale, uscita nell’autunno 2020. La tracklist contiene anche diversi duetti:

1. Dieci

2. Eva+Eva

3. Amsterdam feat. Alfa

4. Nuda

5. Romantica feat. J-Ax

6. Tsunami

7. Houseparty

8. Cena di Natale

9. Bonsai

10. Piove col sole

11. Principessa feat. Chadia Rodriguez

12. Graffiti

13. D’oro

14. A te cosa piace fare

15. Vento sulla luna feat. Rkomi

16. N.U.D.A. (nascere umani diventare animali) feat. Achille Lauro

17. Movimento lento

18. Alice e il blu

19. Il mondo prima di te feat Michele Bravi

Inoltre, nella versione digitale di Nuda10 sarà possibile trovare anche La musica è finita di Ornella Vanoni, scelta da Annalisa come cover da presentare sul palco del Festival di Sanremo nella serata di giovedì. Intanto, dopo l’esperienza sanremese, è pronta per tornare in concerto. La prima data programmata è per il 5 maggio 2021 al Fabrique di Milano, ma vista la difficile situazione viene facile pensare che sarà posticipata in autunno.

Ed a voi piace Annalisa? Cosa ne pensate di questa svolta sexy? Aspettiamo i vostri commenti!