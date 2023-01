Qualche tempo fa avevamo promesso a voi, amanti di quella bellissima serie anime che è “L’attacco dei giganti“, di darvi appena possibile nuove informazioni circa l’ultima parte della stagione finale, che si diceva sarebbe uscita nel corso del 2023.

Ebbene, eccoci qui.

Sono infatti finalmente state rilasciate da poco le prime news riguardanti a quella che rappresenta la terza parte dell’ultima stagione dell’anime, la quale, udite udite, sarà divisa a sua volta in ulteriori due parti.

Ok, detto così sembra un gioco di parole, ma questa è purtroppo la realtà dei fatti.

Perchè “purtroppo“? Beh, perchè forse adesso è davvero troppo. Passi il voler suddividere l’ultima stagione in due parti da dodici episodi l’una, ma questa scelta di scindere ancora gli ultimissimi episodi in altre due tranche sembra nulla più che una scelta di comodo. Troppo, di comodo.

E la domanda che chi ha letto il manga si pone è in questo caso una e una sola: ma cosa ci faranno vedere? La seconda parte della stagione finale ha infatti adattato fedelmente il manga di Isayama fino al volume 32… su un totale di 34. Risulta dunque scontato intuire come la terza e la quarta parte di questa stagione avranno a disposizione del materiale proveniente unicamente da due volumi.

Che strada sceglieranno allora di percorrere gli sceneggiatori? Allungheranno il brodo, come si suol dire, oppure faranno sì che ognuna delle due parti sia composta solo da pochissimi episodi? Davvero non si poteva concludere questa serie peraltro splendida con una terza parte complessiva e degna di nota?

Chi lo sa.

Per avere le risposte a questi interrogativi non ci resta altro da fare che aspettare (ancora): la prima parte della terza parte della quarta e ultima stagione (e rieccoci con l’ingorgo di parole, roba che manco i migliori scioglilingua…) de “L’attacco dei giganti” sarà disponibile alla visione a partire dal 4 marzo del 2023 (in Giappone); l’ultimissima parte, invece, verrà rilasciata sempre durante il 2023, ma al momento ancora non si ha una data precisa.

–

E adesso diteci la vostra. Cosa pensate in merito a questa scelta? Anche voi non vedete l’ora di vedere la conclusione delle avventure che hanno per protagonisti Mikasa, Armin, Jean e soprattutto quel bontempone di Eren? Diteci le vostre opinioni qui sotto nei commenti!