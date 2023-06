Buone notizie per i fan: come annunciato dalla catena cinematografica multisala “The Space“, la trilogia de “Il signore degli anelli“, diretta da Peter Jackson e tratta dai tre libri capolavoro del maestro J.R.R. Tolkien, è pronta per tornare al cinema… ancora una volta.

Un’iniziativa, questa, che infatti era già stata messa in atto due anni fa, ma che visto l’evidente successo è stata proposta ancora per l’estate 2023, per l’immensa gioia dei tanti appassionati di ogni età.

Perché diciamocelo: vedere un capolavoro come “Il signore degli anelli” al cinema, con tutto il coinvolgimento che un ambiente del genere è in grado di donare, fa sempre un certo effetto.

Potremo dunque partire di nuovo con Frodo, Sam e la Compagnia dell’Anello alla volta del Monte Fato, per distruggere il pericolosissimo Unico Anello e sancire così la disfatta definitiva di Sauron e del suo esercito, riportando la pace nella florida Terra di mezzo. Per dirla molto in breve, insomma.

Ecco allora di seguito gli appuntamenti da segnarsi sul calendario (in riferimento ai cinema appartenenti alla catena “The Space“) relativi alle date di trasmissione della trilogia de “Il signore degli anelli“.

“La compagnia dell’anello“, primo film (178 minuti), sarà disponibile alla visione dal 10 al 12 luglio 2023;

“Le due torri“, secondo titolo (179 minuti), dal 17 al 19 luglio 2023;

“Il ritorno del re“, film conclusivo della trilogia (201 minuti), dal 24 al 26 luglio 2023.

Si tratta però, per tutti e tre i film, della versione cinematografica, e (purtroppo) non di quella estesa, che contiene scene in più ma ha come ovvio una durata ben maggiore.

