Guarda la video recensione di Doctor Strange nel multiverso della follia. Un film con alcuni pregi ma anche tanti difetti. Scoprili guardando la video recensione senza spoiler.

Doctor Strange nel multiverso della follia (titolo originale Doctor Strange in the Multiverse of Madness) è un film di supereroi americano del 2022 basato sui fumetti Marvel con il personaggio di Doctor Strange. Prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, è il sequel di Doctor Strange (2016) e il 28° film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Il film è stato diretto da Sam Raimi, scritto da Michael Waldron e vede Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange. Al suo fianco troviamo Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams. Nel film, Strange protegge America Chavez (Gomez), un’adolescente capace di viaggiare nel multiverso, da Wanda Maximoff (Olsen). Il regista e co-sceneggiatore di Doctor Strange Scott Derrickson aveva in programma un sequel entro ottobre 2016. Ha firmato per tornare come regista a dicembre 2018, quando è stato confermato il ritorno di Cumberbatch.

Il titolo del film è stato annunciato a luglio 2019 insieme al coinvolgimento di Olsen, mentre Jade Halley Bartlett è stata assunta per scrivere il film in ottobre. Derrickson si è dimesso dalla carica di regista nel gennaio 2020, citando differenze creative, con Waldron e Raimi che si sono uniti il ​​mese successivo. Hanno aggiunto elementi del genere horror con cui Raimi aveva lavorato in precedenza e hanno reso Maximoff il cattivo del film, continuando la sua storia dalla serie WandaVision (2021). Le riprese sono iniziate nel novembre 2020 a Londra ma sono state sospese nel gennaio 2021 a causa della pandemia di COVID-19. La produzione è ripresa a marzo 2021 e si è conclusa a metà aprile nel Somerset.

Doctor Strange nel multiverso della follia è stato presentato in anteprima al Dolby Theatre di Hollywood il 2 maggio 2022 ed è stato distribuito negli Stati Uniti il ​​6 maggio, come parte della Fase Quattro del MCU. Il film ha incassato 715,8 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando così il secondo film con il maggior incasso del 2022 .

I critici hanno elogiato la direzione di Raimi, la grafica e le interpretazioni del cast (in particolare quelle di Cumberbatch, Olsen e Gomez), ma il ritmo e la sceneggiatura hanno ricevuto critiche. E, se guardi la nostra video recensione scoprirai che non solo il ritmo e la sceneggiatura non ci hanno convinto.

