Chi c’è nel cast di Io sono l’abisso?

Io sono l’abisso è un film del 2022 scritto e diretto da Donato Carrisi e basato sull’omonimo romanzo del 2020 scritto dallo stesso Carrisi. Nel cast troviamo Michela Cescon, Gabriel Montesi e Sara Ciocca.

Qual è la data di uscita in Italia di Io sono l’abisso?

Il film ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane il 27 ottobre 2022.

Qual è la trama di Io sono l’abisso?

La storia è ambientata sul lago di Como e vede come protagonista un netturbino con problemi mentali dovuti alle violenze fisiche e psicologiche subite quando era piccolo da sua madre e dagli uomini di lei. Le vicende del protagonista si mescolano con quelle di una ragazza figlia di una famiglia benestante, che lo salva dall’annegamento dopo un tentativo di suicidio, e di una donna, conosciuta come “la madre”, che indaga in autonomia su episodi di violenza contro le donne.

A noi il film non è piaciuto tantissimo per certi versi ma per altri si e abbiamo deciso di dargli 6. Guarda la video recensione per scoprire tutti i dettagli.