Guarda la video recensione di Jurassic World – Il dominio e scrivi un commento spiegando cosa ne pensi tu del film.

Jurassic World – il dominio è un film d’azione e fantascienza americano del 2022 diretto da Colin Trevorrow, scritto da Trevorrow ed Emily Carmichael e basato su una storia di Trevorrow e Derek Connolly. È un sequel di Jurassic World: Fallen Kingdom (2018) e il sesto capitolo del franchise di Jurassic Park e il terzo film del franchise di Jurassic World e la conclusione della trama è iniziata nella trilogia originale di Jurassic Park. Come per i suoi predecessori, Frank Marshall e Patrick Crowley hanno prodotto il film con Trevorrow e il regista Steven Spielberg in qualità di produttori esecutivi.

Il film vanta un cast corale che include Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Jeff Goldblum, Sam Neill, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, BD Wong e Omar Sy. Dern, Goldblum e Neill riprendono i loro ruoli dalla trilogia di Jurassic Park, apparendo insieme per la prima volta dal film del 1993. Il film è ambientato quattro anni dopo gli eventi di Fallen Kingdom, con i dinosauri che ora vivono insieme agli umani in tutto il mondo, e segue Owen e Claire che si imbarcano per salvare la nuova beta di Maisie e Blue dopo che sono stati catturati, mentre Alan ed Ellie si riuniscono con Ian per scoprire le origini di uno sciame di locuste giganti in ascesa, con entrambe le missioni collegate a la società Biosyn.

Il film era stato pianificato già nel 2014 come parte di una futura trilogia di Jurassic World. Le riprese sono iniziate a febbraio 2020 ma sono state sospese a marzo a causa della pandemia di COVID-19. Sono riprese a luglio e si sono concluse quattro mesi dopo.

Le location delle riprese includono il Canada, i Pinewood Studios in Inghilterra e Malta. A differenza dei suoi due predecessori, Legendary Entertainment non è stata coinvolta nella produzione del film poiché la Universal ha concluso la sua partnership con la società nel 2019 dopo la scadenza del loro contratto quadriennale.

Jurassic World – il dominio è stato distribuito da Universal Pictures e presentato in anteprima a Città del Messico il 23 maggio 2022. È stato distribuito nelle sale negli Stati Uniti il ​​10 giugno 2022. Il film ha incassato 764 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il quarto film con il maggior incasso del 2022.

Ha ricevuto recensioni generalmente negative da parte della critica che ritiene che il franchise ha fatto il suo corso. Guarda la nostra video recensioni per scoprire cosa ne pensiamo noi.