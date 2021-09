Guarda la nostra video recensione di Shang-chi e la leggenda dei 10 anelli, il nuovo film dei Marvel Studios diretto da Destin Daniel Cretton.

Qualche informazione in più per completare la video recensione di Shang-chi e la leggenda dei 10 anelli

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è un film di supereroi americano del 2021 basato sui fumetti Marvel con il personaggio di Shang-Chi. Prodotto da Marvel Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, è il 25° film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Il film è stato diretto da Destin Daniel Cretton, che ha seguito una sceneggiatura scritta da lui stesso con Dave Callaham e Andrew Lanham, da una storia di Cretton e Callaham. Ha come protagonista Simu Liu nei panni di Shang-Chi al fianco di Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley e Tony Leung. Nel film, Shang-Chi è costretto a confrontarsi con il suo passato dopo essere stato coinvolto nell’organizzazione dei 10 anelli di suo padre. Il primo film basato su Shang-Chi è entrato in fase di sviluppo nel 2001, ma i lavori non sono mai proseguiti fino al mese di dicembre 2018, quando Callaham è stato ingaggiato per scrivere la storia di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Cretton si è unito a marzo 2019. Si tratta del primo film della Marvel con un protagonista asiatico.

Il titolo del film e il cast principale sono stati annunciati a luglio, rivelando la connessione del film con l’organizzazione Ten Rings, che in precedenza era apparsa in tutto il MCU, e il suo leader, Wenwu, interpretato da Leung. Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è il primo film dei Marvel Studios con un regista asiatico e un cast prevalentemente asiatico. Qualcosa ci dice che sono attratti dal mercato del Sol Levante. Le riprese sono iniziate a febbraio 2020 ma sono state sospese a marzo a causa della pandemia di COVID-19. La produzione è ripresa ad agosto prima di essere stata completata ad ottobre. Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato presentato in anteprima a Los Angeles il 16 agosto 2021 ed è stato rilasciato il ​​3 settembre.

Il film ha battuto numerosi record al botteghino e ha incassato oltre 127 milioni di dollari in tutto il mondo. Ha ricevuto recensioni positive dalla critica, che ha lodato la coreografia delle sequenze d’azione, l’esplorazione e la rappresentazione della cultura asiatica e le performance di Liu, Leung e Zhang. Vuoi sapere cosa ne pensiamo noi di Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli? Guarda la video recensione senza spoiler.

