La Zona Morta è un romanzo thriller e fantascientifico di Stephen King che è stato pubblicato nel 1979 e che è rimasto, per diverse settimane, in vetta alla classifica dei best seller.



Ci racconta la storia di Johnny che, svegliandosi dopo quattro anni di coma, scopre di possedere un dono meraviglioso, ma al tempo stesso anche inquietante, ovvero quello di riuscire a vedere il passato ed il futuro delle persone semplicemente con un tocco. Tutto cambia quando incontra un uomo politico ambizioso: stringendogli la mano si accorge che questo ha in mente un complotto diabolico a cui solo Johnny può porre fine. Il libro, ovviamente, ha ottenuto un ottimo successo in quanto racconta una storia in grado di attirare l’attenzione. Per questo motivo si è deciso di farlo diventare anche un film. Si sa che spesso i libri più amati ottengono la loro trasposizione cinematografica. In questo modo, infatti, si dà la possibilità di conoscere la storia anche a chi non ha avuto la possibilità di leggere il libro. Il film La Zona Morta ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 1983 ed era diretto da David Cronenberg. È stata, poi, la volta dell’omonima serie tv La Zona Morta – The Dead Zone con protagonista Anthony Michael Hall.

Il protagonista del film La Zona Morta

E pare che La Zona Morta sia pronta per tornare ad essere nuovamente protagonista. A darne la notizia è stato Comingosoon.net che ha riferito come la Lionsgate pare ad essere interessata a realizzare un nuovo progetto insieme al produttore Roy Lee. Siamo solo alle prime fasi ed il progetto è solo all’inizio tanto che, per il momento, non sono stati scelti ancora un regista o uno sceneggiatore. Molto probabilmente sarà un remake, uno dei generi più apprezzati nell’ultimo periodo perché permettono di riportare in auge titoli del passato per la gioia dei nostalgici ed, al tempo stesso, farli conoscere alle nuove generazioni.

Nel frattempo basta dare un’occhiata al mondo virtuale per rendersi conto come il pubblico sia entusiasta di questa notizia e spera davvero possa diventare realtà. D’altronde si tratta di uno dei titoli più amati di sempre in quanto parla di una storia davvero curiosa ed appassionante che, nonostante siano passati molti anni, continua ad incuriosire la gente. Inutile dirlo, è già partito il toto nomi da parte del mondo dei social che sta pensando a chi potrebbe vestire i panni di Johnny in questo remake moderno della Lionsgate.

E tu hai mai letto il libro La Zona Morta di Stephen King? Hai mai visto una delle sue trasposizioni cinematografiche? Ti aspettiamo nei commenti!