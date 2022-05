Ormai ci siamo: manca sempre meno all’uscita nelle sale cinematografiche italiane del film “Top gun: Maverick“, attesissimo sequel del famoso “Top gun”, datato 1986.

Al film ha dato il suo prezioso contributo una famosissima pop star contemporanea: Lady Gaga. Suo è infatti il singolo musicale al centro della colonna sonora uffuciale della pellicola: “Hold my hand“, brano prodotto da lei stessa insieme a BloodPop e Benjamin Rice.

Secondo le indiscrezioni, ad un primo ascolto tale canzone non piacque al regista del film, Joseph Konsinski. O meglio, non la trovò pienamente adatta per il film, vista la sua melodia classica non così tanto in linea – secondo il suo parere – con un’opera cinematografica contemporanea.

Tuttavia, grazie anche alla produzione aggiuntiva di Harold Faltermeyer e Hans Zimmer, “Hold my hand” è stata inserita a tutti gli effetti nella colonna sonora di “Top gun: Maverick“.

Il brano esce oggi, venerdì 6 maggio 2022, su tutte le piattaforme.

Significato della canzone

“Hold my hand” è un invito caldamente sentito ad andare avanti, a lasciarsi dolori e preoccupazioni alle spalle, ad abbracciare la vita per com’è: è questo l’unico modo per poter essere davvero felici.

Come sostenuto dalla stessa cantante mediante un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, infatti:

“Quando ho scritto questa canzone per Top Gun: Maverick non mi sono resa conto dei molteplici livelli in cui attraversa il cuore del film, la mia stessa psiche e la natura del mondo in cui viviamo. Ci ho lavorato per anni, perfezionandola, cercando di farla nostra. Volevo creare una canzone in cui condividessimo il nostro profondo bisogno di essere capiti e di cercare di capirci l’un l’altro: il desiderio di essere vicini quando ci sentiamo così lontani e la capacità di celebrare gli eroi della vita. Sono così grata a Tom, Hans e Joe per questa opportunità, ed è stata una bellissima esperienza lavorare con loro. Io, BloodPop, Ben Rice e tutti gli altri che hanno lavorato con noi siamo così entusiasti di condividerla con voi. Questa canzone è una lettera d’amore al mondo durante e dopo un periodo molto difficile”.

Traduzione del testo

[Intro: Lady Gaga]

Per dirmi che hai bisogno di me

[Verso 1: Lady Gaga]

Tienimi per mano, andrà tutto bene

Ho sentito dal cielo che le nuvole erano grigie

Avvicinami, avvolgimi tra le tue braccia doloranti

Vedo che stai male, perché ci hai messo così tanto…

[Pre-ritornello: Lady Gaga]

…per dirmi che hai bisogno di me? Vedo che stai sanguinando

Non è necessario che me lo mostri di nuovo

Ma se decidi di farlo, percorrerò questa vita con te

Non ti lascerò andare fino alla fine

[Ritornello: Lady Gaga]

Quindi piangi stanotte

Ma non lasciare andare la mia mano

Puoi piangere fino all’ultima lacrima

Non me ne andrò finché non avrò capito

Promettimelo, tienimi la mano

[Verso 2: Lady Gaga]

Alza la testa, guardami nei miei occhi pieni di desiderio

Quella paura che è dentro di te la supererai, dalle tempo

Posso vedere tutto quello a cui sei cieco, ora

Le tue preghiere riceveranno risposta, lascia che Dio sussurri come

[Pre-ritornello: Lady Gaga]

Per dirmi che hai bisogno di me, vedo che stai sanguinando

Non è necessario che me lo mostri di nuovo

Ma se decidi di farlo, cavalcherò in questa vita affianco a te

Non ti lascerò andare fino alla fine

[Ritornello: Lady Gaga]

Quindi piangi stanotte

Ma non lasciare andare la mia mano

Puoi piangere fino all’ultima lacrima

Non me ne andrò finché non avrò capito

Prometto che mi terrai la mano

[Post-ritornello: Lady Gaga]

Tieni la mia mano, tieni la mia—

Tienimi la mano, la mia mano

Sarò proprio qui, tienimi la mano

Tieni la mia mano, tieni la mia—

Tienimi la mano, la mia mano

Sarò proprio qui, tienimi la mano

[Ponte: Lady Gaga]

So che hai paura e il tuo dolore è imperfetto

Ma non rinunciare a te stesso

Ho sentito una storia che una ragazza mi raccontò una volta

Che sarei stata di nuovo felice

[Post-ritornello: Lady Gaga]

Tienimi la mano

Tienimi la mano

Tienimi per mano, tienimi per mano

Tienimi per mano, tienimi per mano

Tienimi la mano

[Outro: Lady Gaga]

Ho sentito dal cielo…

–

Avete già ascoltato questo nuovissimo brano? Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento!