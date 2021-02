L’Amica Geniale è pronta a tornare con il terzo capitolo dal titolo Storia di chi fugge e di chi resta. Dopo la fine della seconda stagione che ci ha lasciati con il fiato sospeso, ora riprendiamo proprio da quel momento per poi fare un balzo temporale in avanti, molto in voga nell’ultimo periodo, con Lila e Lenù nel pieno della loro maturità ed in versione adulta.

Per questo motivo, nei primi episodi troveremo ancora le attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace, come in precedenza, ma poi verranno sostituite da due attrici più adulte per andare avanti nella storia. I nomi di queste due nuove protagoniste, al momento, sono ancora top secret, ma rumors sempre più insistenti vorrebbero Alba Rohrwacher, già voce narrante della serie, nel ruolo di Lenù. Mentre per quanto riguarda Lila Adulta, i fan chiederebbero a gran voce una di queste attrici: Elena Lietti, Serena Rossi o Luisa Ranieri (che vedremo in tv a partire da domenica con Lolita Lobosco).

Le protagonista de L’Amica Geniale

Le riprese dell‘Amica Geniale 3 sono iniziate ufficialmente a gennaio nella città di Napoli, mentre per il mese di febbraio il set si è spostato a Firenze. Poi si tornerà a girare, stando a quanto afferma Repubblica, a settembre tra Firenze e la Versilia. Una delle novità riguarda la regia che non sarà più affidata a Saverio Costanzo, ma a Daniele Luchetti. Ovviamente il film seguirà la trama del libro originale con Lila che cerca di fuggire dal marito violento e Lenù pronta a sposare il fidanzato Pietro Airota dopo essere diventata una scrittrice apprezzata grazie al successo del suo primo libro.

C’è già chi si chiede se poi vi sarà una quarta stagione. Come sappiamo, la saga dei libri si basa su quattro volumi quindi presumibilmente ci sarà, ma per il momento la nostra attenzione è focalizzata sul terzo capitolo. Le riprese, purtroppo, sono iniziate tardi a causa del Covid, quindi si pensa che L’Amica Geniale 3 andrà in onda su Rai 1 il prossimo autunno (nella migliore delle ipotesi) o ad inizio 2022.

Ed a voi piace L’Amica Geniale? L’avete seguita? Fatecelo sapere nei commenti