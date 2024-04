Laura Abela, da tutti noi conosciuta semplicemente come L’Aura, è una cantautrice di Brescia classe 1984. La sua carriera inizia nel marzo 2006 quando con il brano Irraggiungibile partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Giovani.

Partecipa al Festival di Sanremo anche nel 2008, questa volta nella categoria Big, con il brano Basta! e vince il Premio Lunezia 2008 per il valore musical – letterario. Voce di brani come Una Favola, E’ per te, La meccanica del cuore, Irraggiungibile, Nell’Acqua fino ad Eclissi del Cuore e L’Uomo di plastica per citarne alcuni. Ed oggi L’Aura è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 26 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Pastiglie che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La cantante L’Aura

Il significato di Pastiglie

Pastiglie, il nuovo singolo di L’Aura, arriva a sette anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico. Si tratta di un brano pop scritto dalla stessa cantante e da Andrea Bonomo. Il suo testo ci regala un’importante riflessione su quanto possa essere vulnerabile l’individuo. Si cerca di sospendere il giudizio verso il prossimo, ma di focalizzarci sulla ricerca di elementi esterni che possano aiutarci a trovare il nostro posto nel mondo. Questa canzone segna l’inizio di un nuovo capitolo della vita professionale per L’Aura.

E tu sei un fan di L’Aura? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Pastiglie? Ti aspettiamo nei commenti!