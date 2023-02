Uno dei nomi che ha attirato maggiormente l’edizione in questo Festival di Sanremo è stato, senza dubbio, quello di Lazza. Il rapper di Milano classe 1994 era già ben conosciuto e famoso nel mondo musicale, ma la sua partecipazione al 73esimo Festival di Sanremo ci ha permesso di conoscerlo anche sotto un altro aspetto.

A primo impatto vederlo nei panni di un rapper e con diversi tatuaggi ti porta a pensare che sia una persona dura e magari priva di sentimenti. Invece, il gesto che ha fatto ieri ha emozionato: subito dopo la sua esibizione, infatti, ha consegnato i fiori di Sanremo alla mamma presente tra il pubblico pronta a fare il tifo per lui. E poi, inutile girarci intorno, il suo brano Cenere piace e convince. Sicuramente tra i più giovani è quello ad aver attirato maggiormente l’attenzione del pubblico. D’altronde lui stesso ha ammesso come Sanremo sia stata una scommessa per:

“Sanremo è un palco importante e diverso da ciò a cui sono abituato. Si tratta, per me, di una nuova sfida. Io sono pronto, amo mettermi in gioco e sperimentare, cercare di essere il più versatile possibile. E voglio dimostrare a tutti, soprattutto a chi non mi conosce, che probabilmente gli posso piacere”.

Ed infatti è stato proprio così. Chi non lo conosceva ha iniziato ad interessarsi al suo talento ed ha imparato ad apprezzarlo. Il brano Cenere è stato scritto insieme a Davide Tropico Putrella ed è stato arrangiato da Dardust.

Lazza sul palco del Festival di Sanremo

Il significato di Cenere

Il significato di Cenere è chiaro fin dal principio con il titolo della canzone che rimanda alla voglia di sparire, di essere spazzato via. Al tempo stesso, però, ci ricorda anche la fenice che risorge dalle sue ceneri. Lazza, infatti, canta di un amore tormentato dove le insicurezze e le paure sono le vere protagoniste. Dopo essere caduto in questo baratro lui vorrebbe solo sparire perché si tratta di una relazione troppo difficile da portare avanti, ma al tempo stesso si tratta di un amore molto intenso che merita una seconda possibilità e merita proprio di risorgere dalle ceneri come lui stesso canta: “Rinasceremo insieme dalla cenere”. A proposito della canzone, Lazza afferma che:

“La mia Cenere parla d’amore in modo un po’ turbolento, ma nel bridge finale lascia la speranza dell’arrivo di tempi un po’ meno tormentati”.

Non sappiamo ancora chi vincerà questa edizione del Festival di Sanremo, ma di sicuro Lazza ha già portato a casa una vittoria importante, convincendo la gente a credere in lui. C’è grande attesa per la sua esibizione di stasera quando, in occasione della serata dedicata ai duetti, sarà accompagnato sul palco dell’Ariston da Emma Marrone sulle note del brano La Fine.

E tu conoscevi già Lazza? Cosa ne pensi del suo brano Cenere? Ti aspettiamo nei commenti!