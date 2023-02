LDA, ovvero lo pseudonimo di Luca D’Alessio, è un cantante di Napoli classe 2003. Conosciuto principalmente per essere figlio d’arte, in quanto terzo figlio di Gigi D’Alessio, nel 2021 ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi classificandosi al quinto posto nella categoria canto della fase serale. Durante questa esperienza ha avuto la possibilità di far conoscere a tutti il suo talento e farsi conoscere come cantante e non per essere “figlio di”.

È reduce dal palco del Festival di Sanremo dove è arrivato al quindicesimo posto con il brano Se poi domani. Ed oggi LDA torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 17 febbraio, esce infatti il suo nuovo album dal titolo Quello che fa bene. Non ha problemi con la scaramanzia ed, al contrario, ha scelto proprio un venerdì 17 per far uscire il suo nuovo lavoro. A proposito dell’album, LDA racconta che:

“Il tema principale è l’amore in tutte le sue infinite forme, ho cercato di affrontarlo sia in modo scherzoso sia in modo introspettivo. Il titolo è Quello che fa bene perché con il tempo ho capito che amarsi significa anche lottare per ciò che ci fa stare bene e lasciarsi andare a volte è la cosa che migliora la nostra vita. Non vedo l’ora che diventi del mio pubblico”.

Ovviamente nell’album di LDA troveremo il brano che ha portato al Festival di Sanremo ed anche Oggi sono io, la versione che ha cantato con Alex Britti durante la serata delle cover.

Il cantante LDA

La tracklist dell’album Quello che fa bene

Giostre

Quello che fa bene

Uh-la-la

Il silenzio parla

Tremi

Ex

Toxic Love

Cado con Albe

Scappi o rimani

Cara Napoli

Se poi domani

Litigare sottovoce

Weekend

Luca

Oggi sono io

Nel frattempo, LDA ha annunciato dodici appuntamenti instore dove potrà incontrare i fan in occasione dell’uscita del suo album. D’altronde non ha mai nascosto quanto i fan siano importanti per lui. Primo appuntamento proprio oggi alle ore 17.30 al Parco Commerciale Grande Sud di Giugliano in Campania (Napoli), mentre domani sarà ad Eboli (Salerno) e domenica a Valmontone (Roma). Il 21 febbraio sarà la volt della sua Napoli, mentre il 22 febbraio di Bologna. Poi LDA sarà a Mestre (Venezia) il 23 febbraio ed a Firenze e Lucca il 24 febbraio Il 25 toccherà a Collestrada (Perugia), il 26 a Nola (Napoli), mentre le ultime due date lo vedrano il 3 marzo a Bussolengo (Verona) ed il 4 marzo a Sesto San Giovanni (Milano). Ma le novità non finiscono qui. LDA, infatti, si prepara anche per il suo primo tour LDA Live. Queste le date: 19 aprile ai Magazzini Generali di Milano, 21 aprile al Palapartenope di Napoli ed il 22 aprile all’Atlantico Live di Roma.

E tu sei un fan di LDA? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo album Quello che fa bene? Ti aspettiamo nei commenti!