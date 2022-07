LDA è uno dei volti più amati dai più giovani e non solo. Magari non tutti sanno che si tratta del nome d’arte di Luca D’Alessio, figlio del più famoso Gigi D’Alessio e nato dal suo primo matrimonio con Carmela Barbato.

Il ragazzo non ha mai fatto mistero di non voler essere etichettato come il “figlio di” ed ha voluto dimostrare di avere talento e di essere arrivato dove si trova solo grazie alla sua bravura e non per la raccomandazione da parte del padre e così ha fatto. Dopo aver partecipato ad Amici 21 ha vinto il disco di platino con l’inedito Quello che fa male. Ed oggi venerdì 29 luglio LDA torna protagonista sulla scena musicale. Esce oggi, infatti, il suo nuovo singolo dal titolo Lo que mas nos duele, ovvero la versione spagnola del suo Quello che fa male, che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta di un passo importante poiché gli permette di farsi conoscere anche nei paesi di lingua spagnola, proprio come la sua etichetta discografica gli ha suggerito.

Il cantante LDA

Il significato di Lo que mas nos duele

Non tutti sanno che la versione italiana di Lo que mas nos duele ha una storia particolare. La canzone parla di un amore finito, con un’assenza che diventa sempre più eloquente e dolorosa. Il cantante realizza gli errori che ha fatto e lancia all’ex amata l’invito a non cambiare mai. LDA infatti ha affermato che era lui l’unico a credere in questo brano tanto che gli era stato sconsigliato di portarla ai casting di Amici. Tuttavia, lui ha deciso di fare testa propria e non ha sbagliato in quanto già dal primo ascolto ad Amici il pubblico ha amato questo brano. Nel frattempo, Lo que mas nos duele sta diventando virale sui social network e soprattutto su Tiktok nell’attesa dell’uscita del videoclip ufficiale che arriverà a giorni come LDA stesso ha rivelato su Instagram, chiedendo aiuto ai suoi fan:

“Non vi voglio nascondere il fatto che in questo momento sto andando a fare il videoclip del pezzo e il problema di base è uno: il problema è che io la bachata non la so ballare. Sono un pezzo di legno. Ciò significa che se avete consigli da darmi, è meglio che li date adesso, ora o mai più… perché altrimenti va a finire malissimo…”.

Nel frattempo, LDA è al lavoro per il suo prossimo disco ed è pronto ad esibirsi live a dicembre davanti ai suoi fan. È atteso, infatti, all’Atlantico Live di Roma il 4 dicembre, alla Casa della Musica di Napoli il 5 dicembre ed ai Magazzini Generali di Milano il 7 dicembre. Continua anche a custodire nel suo cuore un sogno importante, ovvero quello di riuscire a salire sul palco del Festival di Sanremo. Ed i suoi fan non vedono l’ora che questo sogno possa diventare realtà.

E tu sei un fan di LDA? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Lo que mas nos duele? Ti aspettiamo nei commenti!