LDA, ovvero lo pseudonimo di Luca D’Alessio, è un cantante di Napoli classe 2003. Conosciuto principalmente per essere figlio d’arte, in quanto terzo figlio di Gigi D’Alessio, nel 2021 ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi classificandosi al quinto posto nella categoria canto della fase serale. Durante questa esperienza ha avuto la possibilità di far conoscere a tutti il suo talento e farsi conoscere come cantante e non per essere “figlio di”.

Lo scorso anno ha calcato il palco del Festival di Sanremo dove è arrivato al quindicesimo posto con il brano Se poi domani. Voce di brani come Bandana, Vediamoci Stasera, Sai, Il silenzio parla fino a Io volevo solo te e Granita per citarne alcuni. Ed ora LDA è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 3 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Rosso Lampone che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il cantante LDA

Il significato di Rosso Lampone

Rosso Lampone, il nuovo singolo di LDA, è pronto ad essere uno dei tormentoni dell’estate in arrivo anche se manca ancora un po’ di tempo, ma con il suo ritmo e le sue parole ti resta in testa e non se ne va più. Ci racconta degli istanti passati a pensare agli errori che hanno portato la persona da noi amata ad allontanarsi. A discapito del suo ritmo, infatti, il testo è malinconico e ci ricorda le sere di fine estate. Un vero e proprio viaggio tra amarezza, nostalgia, rimpianti e delusioni, ma che al tempo stesso ci porta a dare senso ai nostri sentimenti più dolorosi. LDA ci invita a riflettere sui momenti persi emozionandoci con la sua voce.

Nel frattempo, i fan di LDA aspettano con ansia la data di venerdì 24 maggio quando uscirà Primo appuntamento 2024 ovvero il duetto di LDA insieme a papà Gigi D’Alessio.

