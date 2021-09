Ci sono momenti in cui non ce n’è per nessuno: magari fuori piove, oppure abbiamo avuto un litigio e la nostra mente ha bisogno di uno sfogo: qualsiasi sia il motivo, ci sono dei giorni in cui è impossibile che ci passi il mood da canzoni tristi. Che sia una cosa passeggera o che siano le canzoni che preferiamo in assoluto, fortunatamente nel corso del tempo diversi artisti hanno provveduto a trasformare la tristezza in bellissime canzoni che fanno oramai parte della nostra quotidianità.

Ma il nostro consiglio è quello di prepararvi a portata di mano un bel pacco di fazzoletti!

Come molti altri tipi di canzoni anche quelle tristi spaziano a diversi tipi di situazioni: si parla di rotture amorose, amicizie finite, ma anche momenti intensi di depressione e talvolta la morte di qualcuno di caro. Tutte emozioni estremamente importanti che tutti abbiamo purtroppo imparato a fare nostre ed imparato ad affrontare almeno una volta nella vita.

La musica spesso ci può aiutare in queste situazioni ed essere lo strumento attraverso il quale incanalare le nostre emozioni. Per questo oggi vi proponiamo la lista di quelle che riteniamo essere le canzoni più tristi di sempre!

Ne manca qualcuna? Scrivetecelo nei commenti!

1 Billie Eilish ft. Khalid, “Lovely” Una canzone estremamente delicata e profonda quella cantata da Billie Eilish che incontra Khalid nelle notte di “Lovely“, un titolo come ha ammesso la stessa cantante un po’ ironico a sottolineare la profonda tristezza del brano che parla di affrontare un momento di depressione. E appunto, non tanto per scherzarci sopra quanto per sdrammatizzare, la scelta di “amabile”, o “adorabile” sta a riprendere quella sensazione di conforto che a volte tendiamo a ricavare dal dolore. «L’abbiamo chiamata Lovely perché la canzone era un po’ deprimente, quindi è come dire oh, quanto è adorabile. Prendendo tutto orribile come sai cosa è fantastico. Sono così felice di essere infelice.» Billie Eilish

2 Bruno Mars, “When I was your man” E’ la volta di Bruno Mars con una canzone strappalacrime perfetta per una rottura o per ricordare i bei tempi andati: “When I was you man” è l’inno al rimorso, la confessione di una persona dispiaciuta che ammette di non aver fatto abbastanza per l’innamorato quando erano insieme. “Avrei dovuto comprarti dei fiori, avrei dovuto tenerti le mani e darti tutto il mio tempo quando ne avevo la possibilità”, questo canta Bruno nel ritornello di una delle canzoni più tristi di sempre.

3 X Ambassadors, “Unsteady” Una meravigliosa quanto triste canzone sull’abbandono “Unsteady” degli X Ambassadors, che ci regalano grandissime emozioni con questo pezzo che parla delle difficoltà quotidiane della vita, anche se lascia un piccolo spazio all’amore e alla speranza che questo sia la soluzione a tutto.

4 Timbaland ft. One Republic, “Apologize” Una canzone un po’ più datata questa volta, la malinconica “Apologize” che ha segnato la collaborazione tra i One Republic e Timbaland. Un amore che finisce quello raccontato a seguito di una delusione; il brano riesce a racchiudere perfettamente la sensazione di timore che si a lasciarsi andare dopo essere stati delusi dalla persona amata.

5 Shawn Mendes, “Mercy” Le canzoni di Shawn Mendes sono una garanzia, in particolare quando il loro obiettivo è quello di farci scoppiare a piangere. “Mercy” racchiude perfettamente la paura provata da qualcuno che è profondamente innamorato ma non è certo di essere ricambiato, una delle sensazioni più tristi di sempre.

6 Justin Timberlake, “Mirror” Uscita durante l’estate del 2013, “Mirrors” di Justin Timbarlake ha avuto estremo successo e così anche il suo video, nonostante la sua anomala durata di otto minuti e mezzo. Guardarlo ne vale la pena perchè proprio questo racchiude il significato più intimo del brano: la storia si basa su una coppia di anziani che guarda il proprio passato ripercorrendo tutte le tappe più importanti e significative della loro vita da quando erano giovani alla vecchiaia. Due persone che diventano una lo specchio dell’altra. Estremamente romantico e triste il concetto, che ci fa riflettere da un lato sulla bellezza dell’amore ma anche sull’inesorabile passare del tempo.

7 A Great Big World ft. Christina Aguilera, “Say something” Rimaniamo in tema romantico con la bellissima “Say Something” degli A Great Big World che si uniscono alla profonda voce di Christina Aguilera nel creare una ballad molto malinconica. Il brano cristallizza il momento subito prima della fine di una storia, forse il peggiore, quello in cui uno dei due partner deve lasciare andare l’altro. And I will swallow my pride

You’re the one that I love

And I’m saying goodbye

8 Lady Gaga, “I’ll never love again” Resa celebre dal film “A Star is Born” del regista e interpreta Bradley Cooper, troviamo “I’ll never love again“, interpretata dalla meravigliosa Lady Gaga. Unita al significato del film, la canzone è inevitabilmente considerata una delle più tristi di sempre, e racconta come alla fine di un amore importante sia impossibile trovare qualcosa di simile.

9 Lewis Capaldi, “Someone you loved” La bellissima voce di Lewis Capaldi ci accompagna durante “Someone you loved” e ci racconta perfettamente, in maniera semplice eppure perfetta, cosa si prova quando finisce una storia d’amore. Now the day bleeds

Into nightfall

And you’re not here

To get me through it all

10 Sam Smith, “Stay with me” Parlando di bellissime voci non poteva di certo mancare quella di Sam Smith, che con la sua “Stay with me” ci ha accompagnato nella primavera del 2014, mentre con il cuore in mano chiede all’innamorato di non lasciarlo.

11 Ed Sheeran, “Happier” Ed Sheeran ha usato i pupazzi per sdrammatizzare il video ufficiale di “Happier“, nel quale rivive i momenti di una storia finita e ammette di vedere la propria compagna più felice ora rispetto al passato. Una canzone veramente triste che parla dunque di rimorsi e un amore finito impossibile da recuperare.

12 Harry Styles, “Sign of the time” “Sign of the times” è stata per l’ex One Direction Harry Styles la canzone di debutto – e che debutto! Una canzone intrisa di significato che, come ha spiegato lo stesso cantante, vuole essere una sorta di testamento di vita. Colei che parla nel brano è infatti una madre che sta mettendo al mondo un figlio ma che sa che morirà immediatamente dopo per via di alcune complicazioni. Il risultato è tutto ciò che la madre, in poco tempo, riesce a dire al proprio figlio prima di abbandonarlo per sempre. Just stop your crying

It’s a sign of the times

Welcome to the final show

Hope you’re wearing your best clothes

13 Coldplay, “Fix you” Tra la rosa di canzoni dei Coldplay, forse “Fix You” è forse una tra le più famose, ma anche una delle più tristi! “Fix you” è una canzone delicata e molto profonda, che aiuta ad uscire dai momenti più bui. Una promessa di tendere una mano verso qualcuno che sta vivendo un brutto momento. Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

14 Wiz Khalifa ft. Charlie Puth, “See you Again” Impossibile non conoscerla, soprattutto se si è fan della saga “Fast and Furious” – di cui vi ricordiamo che è appena uscito l’ultimo capitolo e potete trovare la nostra recensione qui: si tratta di “See you Again”, canzone concepita per il capitolo 7, l’ultimo film in cui è apparso Paul Walker, tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale, mentre le riprese del film erano ancora in corso. “See you Again” segna l’addio dell’attore non solo alla saga di film, ma a tutti i suoi fan.

15 Passenger, “Let Her Go” “Let Her Go” dei Passengers è una canzone che parla della bellezza effimera delle cose, e di quanto non riusciamo ad apprezzarle pienamente fino a quando non le perdiamo. Only know you’ve been high when you’re feeling low

Only hate the road when you’re missing home

Only know you love her when you let her go

16 Rihanna ft. Mikky Ekko, “Stay” La tristezza di “Stay“, pezzo di Mikki Ekko e Rihanna, è sicuramente amplificata da quella del video ufficiale. Un inno a quanto ci si sente fragili quando ci si innamora. Ooh, the reason I hold on

Ooh, ‘cause I need this hole gone

Well, funny you’re the broken one

But I’m the only one who needed saving

17 Demi Lovato, “Sober” Senza dubbio la canzone più triste della cantante Demi Lovato, che in questo video confessa di non essere più “sobria”, come invece aveva promesso di essere, e di essere ricaduta nell’alcolismo. “Sober” è la confessione a cuore aperto della cantante, il tutto aggravato dal fatto che da lì a poco avrebbe avuto un’overdose che l’avrebbe quasi portata via. Momma, I’m so sorry, I’m not sober anymore

And daddy, please, forgive me for the drinks spilled on the floor

To the ones who never left me, we’ve been down this road before

I’m so sorry, I’m not sober anymore (…) And I’m sorry for the fans I lost who watched me fall again

I wanna be a role model, but I’m only human