Alessandra Amoroso è una cantante pugliese classe 1986 diventata famosa nel 2009 grazie alla vittoria ottenuta nel talent show Amici che le he permesso di far conoscere ai telespettatori il suo talento. Da quel momento la sua è stata una carriera in ascesa, costellata da brani che chiunque, almeno una volta nella vita, ha cantato come Comunque andare, Mambo Salentino, Karaoke, Sorriso grande, Pezzo di cuore, Vivere a colori, Stupendo fino a qui, Amore puro e Difendimi per sempre per citarne alcuni.

Oggi, venerdì 12 settembre, Alessandra Amoroso torna sulla scena musicale con un nuovo estratto dall’album Tutto accade. Si tratta di Canzone Inutile scritta da Federica Abbate, Cheope, Takagi & Ketra, Rocco Hunt e che ha tutte le carte in regola per essere l’ennesimo successo ed essere amata dal pubblico. Pubblico e fan della Amoroso che avranno l’occasione per cantarla insieme alla loro beniamina il 13 luglio del prossimo anno quando, per la prima volta nella sua carriera, si esibirà sul palco dello stadio di San Siro per il suo duecentesimo concerto.

La cantante Alessandra Amoroso

Il significato di Canzone Inutile

Canzone Inutile è una ballata avvolgente, tipica dello stile di Alessandra Amoroso. Vuole farci capire che non esistono canzoni inutili: anche quelle che potrebbero sembrarlo, in realtà durano per sempre, a maggior ragione se parlano d’amore. In Canzone Inutile la Amoroso mostra il suo lato più felice, la sua serenità ritrovata e la consapevolezza che le sue due anime sono diventate un tutt’uno, in grado di accettarsi e convivere.

Il video di Canzone Inutile

Nel video di Canzone Inutile, realizzato su un’idea di Alessandra Amoroso e messo in pratica da Lorenzo Silvestri ed Andrea Santaterra, sono presenti le due anime della cantante. Lo schermo, infatti, è diviso a metà: da una parte troviamo la Amoroso nella sua vita quotidiana, quella lontana dai riflettori dove invita la sua amata crew a prendere uno spritz a casa sua; dall’altra parte, invece, c’è la sua vita professionale, quella più nota al pubblico, mentre si prepara a salire sul palco per esibirsi. Infine, però, le due anime si incontrano, si riconoscono e si fondono in una sola.

E tu hai già sentito Canzone Inutile? Cosa ne pensi di questo nuovo singolo di Alessandra Amoroso? Ti aspettiamo nei commenti!