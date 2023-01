Siamo ormai giunti al 2023: dopo la tradizionale pausa dovuta al periodo di festività natalizie, stanno per essere rilasciati (o per essere continuati) moltissimi anime da non perdersi.

Senza dilungarci in inutili chiacchere, vediamo dunque subito quali sono le serie d’animazione più attese da vedere durante questo inverno.

La via del grembiule – lo yakuza casalingo (stagione 2)

Data di uscita : 1 gennaio 2023

: 1 gennaio 2023 Piattaforma: Netflix

Torna l’irriverente serie che ha per protagonista il temutissimo yakuza Tatsu, soprannominato “Drago Immortale”. Nonostante il suo nome ancora terrorizzi chiunque lo senta pronunciare, i suoi tempi da criminale sono però ormai conclusi, e l’unico desiderio dell’uomo è quello di prendersi cura della propria casa e della propria famiglia. Ma per quanto ci provi, non può cancellare il suo oscuro passato, che in un modo o nell’altro torna sempre a presentargli il conto da pagare.

In questa seconda stagione dell’anime, adattamento del manga omonimo di Kosuke Ono, ci gusteremo altri 5 episodi che raccontano con ironia e umorismo la vita quotidiana di Tatsu e dei suoi, alle prese con le piccole, grandi sfide di ogni giorno.

Bungo stray dogs (quarta stagione)

Data di uscita : 4 gennaio 2023

: 4 gennaio 2023 Piattaforma: Crunchyroll

Prosegue dopo un bel po’ di tempo d’attesa l’anime ispirato all’omonimo manga di Sango Harukawa, con protagonista l’orfano Atushi Nakajima che, una volta cacciato dall’orfanotrofio in cui ha sempre vissuto e per tale motivo senza più un posto dove andare, si imbatte in un uomo misterioso (e alquanto bizzarro) di nome Osamu Dazai, che lo porta con sé presso la propria agenzia investigativa, formata da detective che, come lui, hanno capacità alquanto particolari. Inizia così per Nakajima una nuova vita, che lo porterà a scoprire di avere lui stesso delle doti fuori dal comune, ma che lo costringerà allo stesso tempo a lottare duramente per salvare la pelle.

Revenger

Data di uscita : 5 gennaio 2023

: 5 gennaio 2023 Piattaforma: Crunchyroll

Anime originale (ovvero non tratto da un’opera cartacea) che racconta le avventure di Usui Yuen, un maestro assassino impegnato a indagare su degli omicidi che hanno interessato il clan di samurai Satsuma. Durante i suoi sopralluoghi, si imbatte in un sopravvissuto del clan, tale Kurima Raizo, che si unisce a lui per far luce sulla vera natura degli assassinii. Insieme si troveranno ad affrontare moltissimi pericoli, in quanto la verità è ben più oscura e intricata di quanto i due mai avrebbero potuto immaginare.

Trigun Stampede

Data di uscita : 7 gennaio 2023

: 7 gennaio 2023 Piattaforma: Crunchyroll

Dopo l’anime del 1998, curato dalla Madhouse, approda ora sui nostri schermi una nuova serie ispirata al famosissimo e altretanto acclamato manga “Trigun” di Yusuhiro Nighthow: si chiama “Trigun Stampede“, è diretto da Kenji Mutou e avrà per protagonista nuovamente – anche se diverso rispetto alla versione anime originale – l’aitante e spesso un po’ sfortunato Vash The Stampede, dichiarato una vera e propria “calamità naturale” nonostante nella realtà sia un uomo buonissimo, dal cuore gentile e generoso.

Blue lock (prima stagione, parte 2)

Data di uscita : 7 gennaio 2023

: 7 gennaio 2023 Piattaforma: Crunchyroll

Dopo un debutto sfolgorante, con i primi 12 episodi che sono stati rilasciati durante l’autunno 2022 e sono stati accolti calorosamente dal pubblico, “Blue Lock”, tratto dal manga originale di Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura, torna a farci immergere nel mondo del calcio antagonistico, che in questo caso prevede solo e soltanto un vincitore individuale.

Dal 7 gennaio si scende quindi nuovamente in campo: dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, la serie di “Blue lock” ricomincerà direttamente dal tredicesimo episodio di quella che è ancora la prima stagione.

My hero academia (sesta stagione, parte 2)

Data di uscita : 7 gennaio 2023

: 7 gennaio 2023 Piattaforma: Cruncyroll

Si chiama “Inferno infernale” ed è il quattordicesimo episodio della sesta stagione della fortunata serie che adatta l’omonimo manga di Kohei Horikoshi. La guerra sembra essere (per il momento, almeno) terminata, ma la pace che ne consegue non riesce ad essere lieta come ci si aspetterebbe, a seguito delle pesanti perdite riportate dai nostri eroi. I villain, dal canto loso, sono invece sempre pronti ad attaccare. Riusciranno Midoriya e gli altri allievi del liceo Yuheei a sconfiggere una volta per tutte il male che li minaccia costantemente?

Tokyo Revengers (seconda stagione)

Data di uscita : 8 gennaio 2023

: 8 gennaio 2023 Piattaforma: Disney+

Torna la seconda stagione del celebre anime tratto dall’omonimo manga di Ken Wakui , incentrato sulle avventure del ventiseienne Takemichi Hanagaki che, per uno scherzo strano del destino, si ritrova di colpo nei panni del se stesso adolescente, come fosse tornato indietro nel tempo. Una situazione irreale e inizialmente grottesca che però gli permetterà di correggere gli errori del passato, e soprattutto di evitare di perdere persone importanti nel futuro, a partire dalla fidanzata Hinata Tachibana.

La prima stagione è disponibile con i suoi 12 episodi su Crunchyroll, in lingua originale giapponese e doppiata in italiano (quest’ultima è tuttavia dispionibile alla visione soltanto per gli utenti in possesso di un abbonamento Premium).

To your eternity (seconda stagione)

Data di uscita : 8 gennaio 2023

: 8 gennaio 2023 Piattaforma: Crunchyroll

Seconda stagione anche per l’anime tratto dal manga di Yoshitoki Oima e avente per protagonista un essere immortale che giunge sulla Terra privo di qualsiasi tipo di emozione e oltretutto senza avere un’identità propria. L’unica sua capacità è quella di assumere forma e sembianze di oggetti ed esseri viventi che posseggono un intenso “impetus”. Inizia così per il misterioso essere un viaggio alla scoperta di cosa significhi davvero esistere nel nostro mondo e di quali emozioni ed esperienze la vita sia in grado di donare.

Vinland saga (seconda stagione)

Data di uscita : 9 gennaio 2023

: 9 gennaio 2023 Piattaforma: Netflix

Il piccolo Thorfinn ne ha passate tante, di avventure, insieme al vichingo Askeladd e ai suoi uomini. Un viaggio fisico e psicologico, quello percorso dal ragazzino, che l’ha portato in breve tempo a divenire un uomo, capendo il vero significato di vivere non soltanto in nome dell’odio e della vendetta, come sempre aveva fatto.

In questa seconda stagione ci troveremo dunque di fronte ad un Thorfinn cresciuto, non solo fisicamente ma anche e soprattutto mentalmente, alle prese con nuove sfide e alla ricerca del vero e proprio “io”.

“Vinland saga” è un anime introspettivo e spesso brutale, di stampo storico e tratto dall’omonimo manga di Makoto Yukimura. La prima stagione è disponibile in lingua originale su Prime Video, anche doppiata in italiano su Netflix.

Per quanto riguarda la seconda stagione, invece, verrà rilasciato un episodio ogni lunedì.

Record of Ragnarok (seconda stagione)

Data di uscita : 26 gennaio 2023

: 26 gennaio 2023 Piattaforma: Netflix

Gli dei dell’Olimpo sfidano in un combattimento all’ultimo sangue gli esseri umani che nel corso della loro vita terrena si sono distinti più di tutti gli altri per forza, ingegno, inventiva ed altre caratteristiche peculiari, che li hanno resi i grandi protagonisti della storia del nostro mondo.

In palio, la sopravvivenza del pianeta Terra e di tutti i suoi abitanti. Chi sarà il vincitore indiscusso?

Dall’omonimo manga, ecco la seconda stagione di un anime tamarro ma attraente, in cui le mazzate la fanno da padrone indiscusse.

–

Quale anime vedrete questo inverno? Diteci tutto qui sotto nei commenti!