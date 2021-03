Finalmente il progetto in live-action de Le Superchicche sta un po’ alla volta prendendo forma. Nelle ultime ore infatti la puntata pilota della serie è stata approvata da The Cw, e quindi si può finalmente procedere con la produzione.

Per chi non le ricordasse, le Superchicche sono Lolly, Dolly e Molly, protagoniste di una serie animata in cui combattono i crimini della città immaginaria di Townsville insieme allo scienziato che le ha create, il Professor Utonium.

Molto amate dagli spettatori, le tre super eroine sono pronte a prendere vita sullo schermo, ma attenzione, a differenza della serie animata, in cui le tre sorelle erano piccole e frequentavano l’asilo, nella serie live-action saranno passati 20 anni e ci ritroveremo quindi di fronte a tre giovani e bellissime donne.

Ma chi saranno le tre Superchicche?

Ecco il cast de Le Superchicche

Sin dal primo annuncio del live-action, tutti ci siamo chiesti da chi sarebbero state interpretate le tre Superchicche. Finalmente abbiamo tre nomi per le tre protagoniste.

A vestire i panni di Lolly, Dolly e Molly ci saranno Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault. Le tre attrici hanno anche mostrato una foto di loro tre insieme, dimostrando fin da subito che si sta creando il feeling adatto per interpretare le tre sorelle e per passare insieme molto tempo sul set.

In particolare Chloe Bennet, Dove Cameron si sono ritrovate, avendo condiviso già il set di Agents of S.H.I.E.L.D. e sarà ancora più facile per loro lavorare fianco a fianco anche per questo nuovo progetto.

Per la puntata pilota, la regia sarà affidata a Maggie Kiley, e troveremo la partecipazione anche di Heather Regnier (Veronica Mars) e Diablo Cody (Juno)

E tu cosa ne pensi del cast de Le Superchicche? Lascia un commento qui sotto per farci sapere se approvi la scelta oppure no.