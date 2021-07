Le terrificanti avventure di Sabrina è una serie tv andata in onda su Netflix dal 2018 per un totale complessivo di quattro stagioni. Solo quattro stagioni perché, purtroppo, nel luglio 2020 Netflix ha annunciato la cancellazione della serie che si è dovuta, così, fermare al quarto capitolo. Sgomento e tristezza da parte dei fan della serie tv che avrebbero voluto un finale diverso per la loro Sabrina Spellman, interpretata dalla giovane attrice Kierman Shipka. Il pubblico aveva fatto sentire la sua voce tramite i social network, Twitter in primis, chiedendo il ritorno di Sabrina sul piccolo schermo.

E’ vero, la serie tv si è conclusa ufficialmente, ma ci sono altri modi per continuare a seguire le avventure di Sabrina. E’ sufficiente pensare che è in arrivo un nuovo volume del fumetto The Occult World of Sabrina, ma vi saranno altre novità, come un film. Roberto Aguirre – Sacasa, lo showrunner, intervistato da Deadline, ha affermato che spera con tutto il cuore che ci possa essere un continuo in televisione, a maggior ragione per vedere cosa succederà dopo la morte di Sabrina che, ricordiamo, si è sacrificata per il bene della sua famiglia, della sua città e dei suoi amici. Cosa succederà lo scopriamo nel fumetto dove la zia Zelda chiede aiuto al Barone Samedi per far tornare in vita l’adorata nipote Sabrina. Ma per quanto riguarda il piccolo schermo? Roberto Aguirre – Sacasa pare non avere dubbi ed afferma che:

Sabrina, la protagonista della serie tv Le terrificanti avventure di Sabrina

“Sono fiducioso che, in circonstanze diverse, in futuro, saremo in grado di fare un live – action di Sabrina per proseguire”.

Inutile dirlo, queste poche parole sono state sufficienti per far esultare i fan de Le terrificanti avventure di Sabrina che non vedono l’ora di poter tornare a seguire la loro serie preferita, questa volta sottoforma di film. Come sarà il mondo senza Sabrina? La giovane strega tornerà in vita? Non ci resta altro che aspettare e vedere le novità che arriveranno prossimamente.

