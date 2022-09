Le Vibrazioni sono un gruppo musicale che ha visto la luce a Milano nel 1999. Composto da Francesco Sarcina (cantante e chitarrista, ma anche principale compositore), da Stefano Verderi (chitarrista e tastierista), da Marco Castellani (il bassista) e da Alessandro Deidda (il batterista).

Senza dubbio si tratta di uno dei gruppi più conosciuti nel nostro paese, voce di brani come Vieni da me, Dedicato a te, Tantissimo, Così sbagliato, In una notte d’estate, Amore zen fino a Ogni giorno ad ogni ora per citarne alcuni. Le Vibrazioni tornano oggi protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 16 settembre, infatti esce il loro nuovo singolo dal titolo Rosa Intenso e sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta del secondo estratto dell’Ep VI composto da sei brani dove il gruppo racconta la loro nuova presa di posizione sonora con un sound compatto ed in evoluzione continua.

Il significato di Rosa Intenso

In Rosa Intenso, il nuovo singolo de Le Vibrazioni, il protagonista assoluto è proprio l’amore che è il sentimento più forte di tutti. Parlano della libertà sessuale del corpo femminile, contro ogni tipo di pregiudizio e di stereotipo: nessuna vergogna nell’accettare il godimento come espressione personale e intima di se stessi. A tal proposito, Francesco Sarcina racconta che:

“Con questa canzone vorrei semplicemente far capire quanto sia sempre stato per me naturale il concetto di amore e di rispetto per chiunque, a prescindere dal colore della pelle e dall’orientamento sessuale. Perché ciò che è veramente importante è il saper accordare e far suonare i nostri strumenti sensoriali in armonia”.

L’amore tra due donne che riescono a rimanere insieme nonostante le difficoltà ed a viversi fino in fondo tra momenti di gioia, ma anche di dolore come spesso succede in una relazione dove si vivono momenti alti e momenti bassi. Si tratta di una cronaca appassionante e reale di tenerezza e di tormenti. E con questo nuovo brano Le Vibrazioni sono tornate più forti di prima, pronti a continuare la loro vita professionale raccogliendo soddisfazioni.

