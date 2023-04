Leo Gassmann è un cantante di Roma classe 1998. Come si intuisce facilmente dal suo cognome, è il figlio dell’attore Alessandro Gassmann e nipote del regista Vittorio Gassmann.

Lui ha sempre cercato di farsi strada per conto proprio grazie al suo talento e non grazie alla sua famiglia. Nel 2020 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Vai bene così e nel 2023 è tornato sul palco dell’Ariston con la canzone Terzo Cuore arrivando solo diciottesimo. Voce di brani come Piume, Cosa sarà di Noi, Siamo a metà, Volo a rovescio, Dimmi dove Sei fino a Maledizione e Lunedì per citarne alcuni. Ed oggi Leo Gassmann è pronto per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 21 aprile, esce il suo nuovo singolo dal titolo Volo Rovescio che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano è stato scritto e prodotto da Riccardo Zanotti (leader dei Pinguini Tattici Nucleari) e da Marco Paganelli. È il nuovo estratto dell’album La strada per Agartha.

Il cantante Leo Gassmann

Il significato di Volo a rovescio

Volo a rovescio, nuovo singolo di Leo Gassmann, è un brano pieno di energia che ci parla dell’importanza di non giudicare una persona per il suo aspetto fisico o per il cognome che porta tanto che il giovane canta “Aiutami a perdere il cognome che ho, aiutami a perdere il colore che ho”. Il volo rovescio è quella sensazione che una persona prova quando c’è qualcuno che riesce a farti stare bene e riesce a capovolgere la prospettiva rispetto a quello che pensa il resto del mondo.



Un brano autobiografico? D’altronde solo poco tempo fa, Leo Gassmann aveva rivelato delle difficoltà vissute in passato per potersi fare strada nel mondo musicale. Avere un cognome importante non è mai facile, tutti credono che sei arrivato dove sei solo perché sei il “figlio di” o il “nipote di”, ma in realtà lui ha voluto dimostrare che, nonostante sia molto legato alla sua famiglia, il talento è cosa che gli appartiene e che lo ha portato a diventare, in breve tempo, una delle giovani voci più amate nel nostro paese. Ed ora non è più un figlio d’arte, ma è semplicemente Leo Gassmann con i suoi pregi ed i suoi difetti.

E tu sei un fan di Leo Gassmann? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo Volo a rovescio? Ti aspettiamo nei commenti!