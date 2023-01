Leony è una cantante della Germania classe 1997. Nonostante la giovane età ha già alle spalle una carriera di tutto rispetto che, nel 2014, l’ha portata a partecipare alla versione tedesca di Rising Star ed è stata decretata vincitrice insieme agli amici Julian Vogl e Maximiliani Bohle. All’attivo ha diverse collaborazioni importanti come quella con Alan Walker.

Protagonista di brani come Faded Love, Easy Peasy, Follow, Dolly Song, Raindrops, Paradise fino a Love On The Line e Crazy Love. Ed oggi Leony è pronta per tornare protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 6 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Somewhere in Between che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di Leony sempre dal titolo Somewhere in Between che è disponibile da oggi in prevendita.

Il significato di Somewhere in Between

Somewhere in Between è il nuovo singolo di Leony e la cantante la definisce come la canzone più onesta che abbia scritto fino ad ora. Nel brano parla della possibilità di ritrovare se stessi. Queste le sue parole a proposito:

“Fin da piccola la gente ha cercato di tenermi da parte. O ero “troppo” per la gente del mio paese oppure ero troppo “piccola” per tutti gli altri”.

La cantante Leony

Nel frattempo, Leony si prepara per iniziare alla grande il nuovo anno con il suo primo grande tour europeo che lo porterà a salire sui più grandi palchi del continente senza, però, dimenticare la sua Germania.

E tu sei un fan di Leony? Hai già avuto modo di sentire il nuovo singolo Somewhere in Between? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del testo!

La traduzione di Somewhere in Between

Mettimi dentro una scatola

Respira in modo pesante perché non è abbastanza grande

Tutti parlano e basta.

Smettila di perdere tempo, perché mi sto togliendo i vestiti

Rimani lo stesso, ma cambia strada e non ha senso

Confusione nella mia testa, non sapevo chi sono

Quella che si sentiva sempre come se stesse camminando su un vetro rotto

Rimarrò lo stesso, non cambierò

Sono stufo di giocare a questi giochi

Ho chiarezza dentro di me, so chi sono

Non importa quello che hai visto, so che il mio cuore è sempre rimasto lo stesso

A volte voglio lasciarmi andare, lasciarmi andare

Ricominciare dal ghetto, ghetto

Il ruolo che ho interpretato, l’ho superato, l’ho superato

Sono da qualche parte nel mezzo, da qualche parte nel mezzo

A volte voglio lasciarmi andare, lasciarmi andare

Ricominciare dal ghetto, ghetto

Non mi interessa finché lo so, lo so

Sono da qualche parte nel mezzo, da qualche parte nel mezzo

Devo credermi, ho provato (Credimi, ho provato)

Bravo a mettere da parte i miei sentimenti

Ho spalancato gli occhi (Ho spalancato gli occhi)

Un milione di colori, e non solo bianco e nero

Rimani lo stesso, ma cambia strada e non ha senso

Confusione nella mia testa, non sapevo chi sono

Quella che si sentiva sempre come se stesse camminando su un vetro rotto

Rimarrò lo stesso, non cambierò

Sono stufo di giocare a questi giochi

Ho chiarezza dentro di me, so chi sono

Non importa quello che hai visto, so che il mio cuore è sempre rimasto lo stesso

A volte voglio lasciarmi andare, lasciarmi andare

Ricominciare dal ghetto, ghetto

Il ruolo che ho interpretato, l’ho superato, l’ho superato

Sono da qualche parte nel mezzo, da qualche parte nel mezzo (Oh)

A volte voglio lasciarmi andare, lasciarmi andare

Ricominciare dal ghetto, ghetto

Non mi interessa finché lo so, lo so

Sono da qualche parte nel mezzo, da qualche parte nel mezzo (Da qualche parte nel mezzo)