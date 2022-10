Il film “Django“, datato 1966 e diretto da Sergio Corbucci, è indubbiamente uno dei titoli del panorama western più noti e amati a livello mondiale.

Nel 2012, Quentin Tarantino decide di porgli omaggio realizzando “Djando Unchained“, che da esso è liberamente ispirato ed in cui compare anche Franco Nero, l’interprete del Django originale dell’omonimo film.

Adesso, invece, è Sky in collaborazione con CANAL+ a voler celebrare l’iconica opera di Corbucci con una prestigiosa serie tv di (per ora) dieci episodi incentrata sul misterioso pistolero: si chiamerà anch’essa “Django“, e la sua uscita è prevista nel corso del 2023.

I creatori e scrittori della serie sono Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che già hanno collaborato in passato nella produzione di “Gomorra – La serie“; per quanto riguarda la regia, invece, quella dei primi quattro episodi è spettata a Francesca Comencini (anch’ella già regista della sopracitata “Gomorra – La serie“), mentre quella dei restanti sei a David Evans ed Enrico Maria Artale (registi rispettivamente di “Downton Abbey” e “Romulus“).

La trama di “Django” (2023)

La serie TV “Django” si pone l’obiettivo di rileggere in chiave moderna il film da cui trae libera ispirazione.

La storia ruota attorno alla figura di Django, pseudonimo di Julian Wright, un laconico pistolero che parte per un viaggio alla ricerca dei responsabili dello sterminio della sua famiglia, avvenuto anni prima; una volta giunto nei pressi della città di New Babylon, però, fa una scoperta sconcertante: la figlia Sarah non è in realtà stata uccisa, ed ora, ormai ventenne, vive presso quella stessa città con un uomo di nome John Ellis, che sta per sposare.

Django farà di tutto per tentare di riallacciare i rapporti perduti con lei, ma una fitta rete di oscuri segreti è destinata ben presto ad emergere, complicando non poco le cose.

Il cast di “Django” (2023)

Il difficile ruolo di Django, in passato interpretato da Franco Nero nell’opera originale e da Jamie Foxx in “Django Unchained”, è nella serie stato affidato all’attore Matthias Schoenaerts, noto sul grande schermo per la sua partecipazione a film quali “The Danish girl“, “The mustang” e “The hidden life“.

Alla giovane figlia Sarah presta invece il volto Lisa Vicari, mentre a vestire i panni del fidanzato di lei, John Ellis, è Nicholas Pinnock.

Completano il cast Noomi Rapace, Erick Kole, Jyuddah Jaymes e Benny O. Arthur.

