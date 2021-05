Quella di sabato resterà una notte da ricordare per sempre sia per l’Italia che per il mondo della musica. Dopo trentuno anni, infatti, il nostro paese è tornato a vincere l’Eurovision Song Contest grazie ai Maneskin ed alla loro canzone Zitti e Buoni, già vincitori del Festival di Sanremo 2021. E’ la terza volta che l’Italia conquista lo scalino più alto nel podio. Prima del gruppo romano, infatti, erano stati Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990 a vincere.

Ed ora il bel paese inizia a prepararsi per il prossimo anno. Infatti, come è consuetudine, il paese vincitore sarà quello che, l’anno successivo, ospiterà la kermesse musicale. I tempi sono stretti ed è necessario scegliere al più presto la città che possa rispondere al meglio a questa iniziativa. Sono due i punti fondamentali per poter ospitare l’Eurovision Song Contest: la presenza di un palazzetto al chiuso ed una città facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici. Per questo motivo possiamo escludere Verona che con la sua bellissima Arena non potrebbe comunque essere la location ideale poiché si trova all’aperto.

Le città più probabili per ospitare l’Eurovision Song Contest sono tre al nord Italia, ovvero Torino, Milano e Bologna, oppure la capitale Roma. Anche se, a quanto pare, a contendersi lo scettro di vincitore sembrerebbero essere principalmente Milano e Roma. Nella città lombarda vi è il Mediolanum Forum di Assago, mentre a Roma il Palazzo dello Sport. Inoltre, la capitale è servita dall’aeroporto di Ciampino, mentre Milano da quelli di Malpensa, Linate ed Orio al Serio. Proprio la presenza di più aeroporti e la vicinanza al resto dell’Europa sembrerebbero fare di Milano la scelta principale anche per dare un segnale di ripresa partendo proprio dalla Lombardia, regione più colpita dal Covid. Per il momento non sono ancora arrivate conferme, non ci resta altro che aspettare per vedere quale città italiana ospiterà l’Eurovision Song Contest 2022.

E tu hai seguito l’Eurovision Song Contest? Quale città italiana, secondo te, dovrebbe ospitare la kermesse? Ti aspettiamo nei commenti!