Lewis Capaldi è un cantautore della Scozia classe 1996. Ha ottenuto il suo successo nel 2018 con il singolo Grace e, da quel momento, è stato protagonista di una carriera in ascesa che lo ha portato ad essere uno dei nomi più amati nel panorama della musica internazionale ed a ricevere una candidatura ai Grammy Award.

Voce di brani come Before You Go, Wish You The Best, Hold Me While You Wait, Someone You Loved fino a Forget Me e How I’m Feeling Now per citarne alcuni. Il cantautore non ha vissuto momenti facili nell’ultimo anno, ma ora è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 5 gennaio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Strangers che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. L’uscita del singolo era stata annunciata da Capaldi stesso il giorno di Capodanno con un post sui suoi social network dove ci teneva anche a ringraziare i suoi fan per essere sempre stati presenti e non averlo abbandonato in uno dei momenti più complicati della sua vita.

Il significato di Strangers

Strangers, il nuovo singolo di Lewis Capaldi, è un brano dove l’amore è il vero protagonista, il tutto avvolto da un’atmosfera calda. Impossibile non notare le doti canore del cantautore che ci regala un ritornello liberatorio, in grado di entrare nella nostra testa e permetterci di canticchiarlo in ogni momento. La canzone parla di una relazione che purtroppo è giunta al termine e che lascia il protagonista solo con una sensazione di smarrimento mai provata prima di quel momento. I due protagonisti si erano conosciuti per caso in un bar complice la comune antipatia per una canzone popolare, ma subito si sono trovati affini su molti argomenti e si sono innamorati. Anche le storie d’amore più belle, tuttavia, possono improvvisamente finire e lasciarti con il cuore spezzato, incapace di andare avanti tanto che canta “E ogni volta che chiudo gli occhi, mi manchi”. Proprio il ritornello è molto profondo e ci racconta il suo dolore ed il tumulto emotivo che la rottura gli ha causato. Soprattutto la frase cantata “Si sto fermo qui mentre tu vai avanti” ci fa capire la netta differenza nelle vite dei due innamorati dopo la loro separazione.

