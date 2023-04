Su Netflix è da poco uscito un documentario a lui interamente dedicato, e oltre a ciò manca sempre meno alla pubblicazione del suo nuovo album: stiamo parlando di lui, Lewis Capaldi, cantautore e polistrumentista di origini scozzesi e classe 1996.

Il sopracitato album in studio si intitola “Broken by desire to be heavenly sent” e, in attesa di poterlo ascoltare nella sua interezza, il cantante ci ha regalato un singolo estratto da esso, rilasciato oggi venerdì 14 aprile 2023, chiamato “Wish you the best“.

Scopriamone qui di seguito il significato e la traduzione del testo.

Significato di “Wish you the best”

Come affermato dallo stesso Capaldi:

“Questo brano nasce dall’idea di ritrovarsi davanti ad una persona che frequentavi in passato ma che non vedi da tanto tempo, e che adesso ti racconta tutte le bellissime cose che fa senza di te.”

La canzone parla dunque di una relazione romantica ormai conclusa, che genera tuttavia nel cantante ancora un senso di malinconia e tristezza; egli ha comunque preso piena consapevolezza di come le cose sarebbero potute andare diversamente e della sua parte di colpa nella fine della storia; per questo, non prova alcun astio nei confronti della persona da lui amata e perduta, ma anzi le augura con sincerità tutto il bene del mondo.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Mi manca sapere cosa stai pensando

E sentire come è andata la tua giornata

Pensi di potermi dire tutto, tesoro?

Ma lascia fuori ogni parte di lui

In questo momento probabilmente sei in riva all’oceano

Mentre io sono ancora qui fuori sotto la pioggia

Ogni giorno che passa da quando ci siamo parlati

È come se Glasgow si allontanasse da Los Angeles.

[Pre-Ritornello]

Forse è destino che sia così

[Ritornello]

Ma, oh, amore mio

Voglio dire: “Mi manca il verde dei tuoi occhi”

E quando ho detto che potevamo essere amici, credo di aver mentito

Voglio dire: “Vorrei che non te ne fossi mai andata”

Oh, e invece: “Ti auguro solo il meglio”

Voglio dire: “Senza di te, tutto è sbagliato”

E tu sei sempre stata tutto ciò di cui avevo bisogno

Voglio dire: “Vorrei che non te ne andassi mai”

Oh, e invece: “Ti auguro solo il meglio”.

[Verso 2]

Beh, non posso fare a meno di notare

Sembri più felice che mai ora

E credo che dovrei dirti: “Mi dispiace”

Sembra che il problema sia stato io, in qualche modo

[Pre-Ritornello]

Forse ti ho solo buttato giù

[Ritornello]

Ma, oh, amore mio

Voglio dirti: “Mi manca il verde dei tuoi occhi”

E quando ho detto che potevamo essere amici, credo di aver mentito

Voglio dire: “Vorrei che non te ne fossi mai andata”

Oh, e invece: “Ti auguro solo il meglio”

Voglio dire: “Senza di te, tutto è sbagliato”

E tu sei sempre stata tutto ciò di cui avevo bisogno

Voglio dire: “Vorrei che non te ne andassi mai”

Oh, e invece: “Ti auguro solo il meglio”



[Ponte]

Ma, oh, amore mio

Oh, woah

Oh, amore mio

Oh, woah

[Ritornello]

Vorrei poter dire che è qualcosa che intendo veramente

Ma voglio che tu sia felice, che sia con me o meno

Vorrei dire: “Vorrei che non te ne fossi mai andata”

Oh, ma invece: “Ti auguro solo il meglio”

Voglio dire: “Senza di te, tutto è sbagliato”

E tu sei sempre stata tutto ciò di cui avevo bisogno

Voglio dire: “Vorrei che non te ne andassi mai”.

Oh, e invece: “Ti auguro solo il meglio”

–

Avete già ascoltato questa canzone? Scrivetecelo nei commenti!