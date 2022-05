Liam Gallagher è un cantautore del Regno Unito classe 1972. Frontman della band degli Oasis, uno dei gruppi musicali più noti ed amati al mondo negli anni ’90 soprattutto, ha poi intrapreso la carriera da solista diventando la voce di brani come Champagne Supernova, Whatever, Once, Wall of Glass, Live Forever e For What It’s Worth per citarne alcuni.

Ed oggi, venerdì 27 maggio, Gallagher torna protagonista del mondo musicale. Oggi, infatti, esce il suo nuovo album dal titolo C’Mon You Know con il singolo Diamond in the Dark che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Grazie alla creatività di Andrew Wyatt, l’album ha preso una svolta strana e selvaggia, con un mix di sonorità come Liam Gallagher rivela in un’intervista con il The Sunday Times:

“È un po’ particolare in alcuni punti, il che è positivo: 80% di follia e 20% classico. Se vuoi iniziare a fare cose del genere nel tuo terzo album, è utile che ci sia un po’ di Covid in giro. Perché se non decolla e la gente dice: ‘Non sono sicuro di questo, è un po’ strano’, possiamo sempre dare la colpa al virus e tornare alle cose classiche”.

Liam Gallagher

L’uscita dell’album è stato anticipato dal singolo Everything’s Eletric ed è stata resa nota la tracklist ufficiale:

More Power

Diamond In the Dark

Don’t Go Halfway

C’mon You Know

Too Good For Giving Up

It Was Not Meant To Be

Everything’s Electric

World’s In Need

Moscow Rules

I’m Free

Better Days

Oh Sweet Children

Nel frattempo, Liam Gallagher è pronto per tornare sul palco e far cantare ai suoi fan i suoi successi. Anche in Italia è atteso con una sola data il 6 luglio al Lucca Summer Festival.

E tu sei un fan di Liam Gallagher? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo album C’Mon You Know? Ti aspettiamo nei commenti!