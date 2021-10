Anche se Liam Gallagher è caduto di recente da un elicottero (si, sta bene), ha ancora le forze per fare nuove canzoni. La mente funziona alla grande, nonostante i lividi. La scorsa settimana, infatti, ha fatto un grande annuncio. No, non si tratta della reunion che tutti stanno aspettando. I fan saranno felici comunque di sapere che il suo nuovo album C’Mon You Know uscirà a maggio 2022.

L’LP è già disponibile per il pre-order tramite il webstore del cantante. In un’intervista di venerdì a Radio X, Gallagher ha fornito alcuni dettagli sul singolo “Better Days” e su un altro brano intitolato “I Wish I Had More Power” – “un piccolo brano birichino, ma adorabile”, ha detto – che sta dedicando a suo fratello Noel.

La copertina di C’Mon You Know presenta una foto dei fan nella fossa di uno degli spettacoli di Liam. “Se sei stato abbastanza fortunato da essere nella copertina dell’album C’MON YOU KNOW, mettiti in contatto, perché voglio inviarti qualcosa”, ha detto il cantante.

Oltre al nuovo album, Gallagher ha anche annunciato che il 4 giugno 2022 sarà al Knebworth Park, sede di uno dei leggendari concerti degli Oasis; quel concerto del 1996 è oggetto di un film-concerto in uscita che celebrerà il suo 25° anniversario.

“Sono assolutamente entusiasta di annunciare che il 4 giugno 2022 suonerò a Knebworth Park”, ha twittato Liam. “Sarà biblico”.

I fan che faranno il pre-order di C’Mon You Know riceveranno un codice di prevendita per acquistare i biglietti per lo spettacolo di Knebworth, che includerà la partecipazione di Michael Kiwanuka, Kasabian, Goat Girl e Fat White Family.