Lily Collins è un’attrice nata in Gran Bretagna, ma avente cittadinanza statunitense, classe 1989. E’ nota per essere la figlia di Phil Collins, celebre musicista inglese, ma con il tempo è riuscita a farsi spazio nel mondo dorato di Hollywood grazie alla sua bravura, al suo talento, alla sua bellezza ed al suo essere sempre se stessa.

Volto di film come Scrivimi ancora, L’eccezione alla regola, Tolkien, Windfall, è tuttavia nel 2020 che diventa uno dei nomi nel mondo del cinema più apprezzati e conosciuti a livello mondiale. Nel 2020, infatti, veste i panni di Emily nella famosa serie tv Emily in Paris che ha fatto il suo debutto su Netflix e che ha all’attivo due stagioni, con la terza in arrivo e la quarta già confermata. Da quel momento, Lily Collins è diventata anche un’icona di stile grazie ai suoi look che è impossibile non notare durante i vari episodi. Una serie a cui deve molto e che continua a vederla protagonista in quanto non manca molto all’uscita del terzo capitolo sulla piattaforma di streaming. Ma la vita di Lily Collins come attrice va avanti e la ragazza è pronta per tornare sul piccolo schermo con una nuova serie tv targata Hulu e dal titolo Razzlekhan: The Infamous Crocodile of Wall Street.

Lily Collins in Emily in Paris

Ma attenzione, dimenticatevi Emily in Paris e la sua sfarzosa vita a Parigi. Qui si parlerà di tutt’altro in quanto Lily Collins vestirà i panni di Heather “Razzlekhan” Morgan e la serie tv si baserà sul furto di bitcoin per un valore totale di circa 4,5 miliardi di dollari. A darne l’annuncio è stato Deadline che svela in anteprima anche la trama. Protagonisti sono Ilya “Dutch” Lichtenstein ed Heather “Razzlekhan” Morgan una coppia che scorso febbraio arrestata ed accusata di aver cercato di riciclare 4,5 miliardi di bitcoin rubati. Una trama che si basa sugli eventi reali descritti nell’articolo del New York Magazine The Many Lives of Crypto’s Most Notorious Couple. Un mix tra una storia d’amore ed un thriller dove c’è, però, anche spazio per l’umorismo e l’onestà. Lily Collins sta producendo la serie insieme ad Alex Orlovsky e Charlie McDowell, nomi non nuovi in quanto ha già collaborato con loro anche per Windfall. Tuttavia, questa nuova serie ci permette di capire come lavori basati su storie vere di frode e crimini stiano diventando sempre più attuali ed interessanti per il pubblico. È sufficiente pensare ad Inventing Anna su Netflix quindi va bene essere affascinati dalla vita parigina di Emily, ma Lily Collins ha voluto provare anche qualcosa di nuovo.

