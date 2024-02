I Linkin Park sono un gruppo musicale che ha visto la luce a Los Angeles nel 1996. Senza ombra di dubbio si tratta di uno dei gruppi più famosi e seguiti in tutto il mondo ed hanno toccato l’apice del successo negli anni tra il 2000 ed il 2010.

E’ sufficiente pensare che hanno venduto oltre 100 milioni di copie dei loro dischi durante la loro carriera. Voci di brani come Numb, What I’ve Done, In the End, Somewhere i Belong, Given Up fino a One More Light e Burn It Down per citarne alcuni. Ed oggi i Linkin Park sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 23 febbraio, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Friendly Fire che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

La band dei Linkin Park

Il significato di Friendly Fire

Friendly Fire, il nuovo singolo dei Linkin Park, è stato registrato nel 2017 dalla band al completo ovvero anche da Chester Bennington, il frontman che ci ha lasciati proprio nel 2017. A dare la notizia dell’uscita del singolo è stato il gruppo stesso tramite un teaser pubblicato sulle loro pagine social. Il brano approfondisce il tema del conflitto interno delle relazioni e la natura distruttiva che hanno le incomprensioni ed i problemi di comunicazione. La canzone, infatti, rappresenta un senso di rimpianto e di consapevolezza del danno causato dall’agire in base alle emozioni senza, però, comprenderne totalmente le conseguenze. Una canzone che è stata accolta con entusiasmo, ma anche con molta nostalgia dai loro fan che sentono la mancanza di Chester e che così, a distanza di 7 anni dalla sua scomparsa, hanno potuto risentire la sua voce.

E tu sei un fan dei Linkin Park? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Friendly Fire? Ti aspettiamo nei commenti!