L’attesa è finalmente finita! Tutti gli appassionati saranno lieti di sapere che finalmente è stata svelata la trama del live-action Saint Seiya – Knights of the Zodiac, ovvero il live action tratto da I Cavalieri dello zodiaco, il film che andrà ad arricchire il franchise nato dall’amatissimo manga giapponese.

A fare le prime rivelazioni è stato il sempre informatissimo The Hollywood Reporter, che in un recente post ha deciso di informare i fan su quale sarà non solo il cast del live action, ma anche il resto dello staff che si occuperà di realizzare il film basato sul notissimo e amato manga creato da Masami Kurumada.

La serie animata che ha esordito nel 1986, vedrà quindi i suoi personaggi rivivere sul grande schermo, protagonisti di un attesissimo live action dal taglio hollywoodiano, e che sarà realizzato da Toei Animation e Sony Pictures Worldwide Acquis. Il cast che è stato scelto è decisamente nutrito e con nomi conosciuti, molti tra gli attori sono già famosi per aver prestato il loro volto in altre serie televisive.

Il cast e la trama de I Cavalieri dello zodiaco

Nutritissimo e decisamente di livello il cast del live-Action Saint Seiya – Knights of the Zodiac. Tra i protagonisti troviamo, tra gli altri, gli attori: Mackenyu Arata (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishūshō The Final, film live-action Chihayafuru) nel ruolo di Seiya, Madison Iseman (sequel di Jumanji, So Cosa Hai Fatto) è Sienna, Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli, Kingsglaive: Final Fantasy XV, Snowpiercer) è Alman Kiddo, Diego Tinoco (On My Block) avrà la parte di un non specificato sicario ed è stato confermato anche l’inserimento del conosciuto Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman, Kamen Rider: Dragon Knight, Iron Chef America) del quale, però, non si conosce ancora il ruolo che andrà ad interpretare, così come sconosciuto è anche quello che interpreteranno Famke Janssen (X-Men, Taken, The Vault) e Nick Stahl (Fear the Walking Dead).

A questo già nutrito cast, inoltre, si sono aggiunte anche altre importanti eccellenze, ovvero: il maestro degli effetti speciali Tomasz Baginski – che è stato nominato all’Oscar per il corto d’animazione Katedra e che ha lavorato sul set di The Witcher -, mentre di tutto ciò che riguarda l’animazione, invece, si occuperà per Toei e Sony Pictures Worldwide Acquisitions, Andy Cheng (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) stuntman e coreografo di arti marziali a cui si devono le mosse dei combattimenti visti in Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli dei Marvel Studios, sarà il coordinatore degli stunt e dei combattimenti.

A redigere le bozze più recenti del film, inoltre, sono stati i già famosissimi Josh Campbell e Matt Stuecken – creatori di 10 Cloverfield Lane – che hanno firmato la sceneggiatura originale con la supervisione di Masami Kurumada, autore del manga originale e Yoshi Ikezawa e Joseph Chou di Toei Animation e Jeffrey Chan, fondatore di ARGF e direttore operativo di Bona Film Group.

Per quanto riguarda la sinossi del film, invece, in aggiunta alle notizie fornite sul cast The Hollywood Reporter ne ha aggiunte anche alcune che riguardano ciò di cui si parlerà del film, che a quanto pare avrà una trama originale rispetto alle storie raccontate nei fumetti. Ecco un’anticipazione su ciò che si vedrà sul grande schermo:

“A seguito del risveglio in lui di un’energia mistica nota come “Cosmo”, il giovane Seiya parte per un viaggio volto alla conquista dell’antica armatura greca di Pegasus e che lo porterà a scegliere da che parte schierarsi nella battaglia soprannaturale per il destino di Sienna, una ragazza in continua lotta per il controllo dei suoi poteri divini. Lei è infatti la reincarnazione della dea greca Atena. Seiya sarà a questo punto reclutato nell’ordine dei Cavalieri da Seiya, fondato a seguito della vera identità di Sienna, la quale è braccata da un misterioso uomo che ha il compito di ucciderla.”

Si parla da molti anni di realizzare questo progetto, a quanto pare questa produzione è in sviluppo da diverso tempo, ma pare che solamente ora sia effettivamente arrivato il momento di riuscire a realizzarla. A quanto si apprende, inoltre, la Toei distribuirà il film in Giappone, mentre la Sony Pictures Worldwide Acquisition distribuirà il film nel resto del mondo ad eccezione della Cina. In streaming la pellicola arriverà su Netflix dopo l’uscita cinematografica.