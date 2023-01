“LLYLM” è il nuovo singolo di Rosalia, disponibile in streaming e donwload digitale.

Si tratta del suo primo nuovo singolo del 2023 e il titolo è l’abbreviazione del ritornello di “Lie like you love me” prodotto con David Rodríguez, Dylan Patrice e Noah Goldstein.

Il nuovo brano arriva dopo aver pubblicato il suo terzo LP “Motomami” lo scorso Marzo, che la cantante spagnola ha aggiornato con nuove canzoni e un remix di Cardi B di “Despechá”.

Il disco ha permesso a Rosalía di ottenere la vittoria ai Latin Grammy per Album of the Year, Best Alternative Music Album, Best Engineered Album, and Best Recording Package. Ha conquistato ulteriori nomination anche nella categoria Best Latin Rock or Alternative Album and Best Music Film alla cerimonia dei Grammy nel 2023. Si esibirà inoltre, anche al Primavera Sound e al Coachella entro la fine dell’anno.

Il significato di “LLYLM” di Rosalia

“LLYLM”di Rosalia parla di una persona che non è soddisfatta dell’amore che riceve e desidera che la persona di cui è innamorata la ami come lei vuole essere amata. La protagonista dice infatti che non ha bisogno di onestà e sincerità ma vuole solo che l’altra persona menta per farla sentire amata.

Rosalia canta anche di voler scappare e di volersi divertire senza aver bisogno di onestà nella propria relazione per fuggire dalle proprie insoddisfazioni

Alla fine del brano, lei si aggrappa alla speranza che forse tutto quello che desidera diventerà reale, anche se non ne è sicura.

Traduzione di “LLYLM” di Rosalia

Quello che voglio, non mi vuole

Come voglio che mi voglia

Oggi finisce la condanna

Mi diverto, forse tu sei quello che mi libera

E oggi è carnevale

Io sono di qui e tu sei di là

Lo dirò in inglese e mi capirai, mmh

Non ho bisogno di onestà

Piccolo, menti come se mi ami, menti come se mi ami

Coprimi in un sogno

Sarò tua o fantasia

Chi ha bisogno dell’onestà?

Piccolo, menti come se mi ami, menti come se mi ami

Forse alla fine diventa abbastanza reale per me

Oh, oh, oh, per me

Porto cocco, con cannella

Profumata, scappiamo, se vuoi

Vengo in moto, sono una mamma

E se c’è un giorno, oggi è quel giorno

Per essere e cambiare

O non essere e travestirsi

Il tuo angelo, sei la mia vampira stasera

Non ho bisogno di onestà

Piccolo, menti come se mi ami, menti come se mi ami

Coprimi in un sogno

Sarò tua o fantasia

Chi ha bisogno dell’onestà?

Piccolo, menti come se mi ami, menti come se mi ami

Forse alla fine diventa abbastanza reale per me

Dammi quello, quel bracciale di fiori

Me lo metterò al polso

Quando mi sveglierò, così lo saprò

Così lo saprò, lo saprò che era reale

Sarà il mio tòtem, lo sai tu e nessun altro

Non ho bisogno di onestà

Tesoro, mentimi come se mi amassi, mentimi come se mi amassi

Coprimi in un sogno

Sarò tuo o fantasia

Chi ha bisogno di onestà?

Tesoro, mentimi come se mi amassi, mentimi come se mi amassi

Forse alla fine diventa abbastanza reale per me

Non ho bisogno di onestà

Tesoro, mentimi come se mi amassi, mentimi come se mi amassi

Coprimi in un sogno

Sarò tuo o fantasia

Chi ha bisogno di onestà?

Tesoro, mentimi come se mi amassi, mentimi come se mi amassi

Forse alla fine diventa abbastanza reale per me.

Hai già ascolta “LLYLM” di Rosalia? Scrivi cosa ne pensi nei commenti!